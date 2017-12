Prezident vidí v olympiáde šancu na eurofondy

Ivan Gašparovič je presvedčený, že prípadná zimná olympiáda s Poľskom by bola rentabilná.

23. feb 2013 o 8:20 SITA

ORAVICE, TVRDOŠÍN. Spoločná olympijská kandidatúra Slovenska a Poľska by podľa prezidenta Ivana Gašparoviča bola signálom na lepšie využitie eurofondov v rámci cezhraničnej spolupráce.

Gašparovič je presvedčený, že zimná olympiáda s Poľskom by bola rentabilná.

Poľský prezident Bronislaw Komorowski zdôraznil, že prípadná spoločná olympiáda musí byť výhodná pre obidve ekonomiky a musí vzbudzovať spokojnosť obidvoch národov.

„Pre každú krajinu je to významná prezentácia aj schopností toho ktorého štátu. Tatry sa už raz uchádzali o zimnú olympiádu a na Slovensko začali chodiť delegácie olympijských výborov jednotlivých krajín, kde už to prinieslo takú určitú reprezentáciu,“ povedal Gašparovič.

Na druhej strane, je to podľa neho aj odvážne rozhodnutie.

„Je veľmi veľa názorov, že ekonomicky sa to nebude dať zvládnuť, že sú to nenávratné investície. Ale tu by som urobil rozdiel medzi letnými a zimnými olympijskými hrami. Prakticky všetky objekty, ktoré sa vybudujú pre zimnú olympiádu, vždy potom budú slúžiť všetkým, čiže tá rentabilita tam ozaj je. Ale či už olympiáda bude alebo nebude, budeme spolupracovať a som presvedčený, že to bude taký signál, aby sme využili najmä tie fondy, ktoré nám ponúka Európa, pretože zatiaľ sme ich v rámci cezhraničnej spolupráce až tak veľmi nevyužili,“ povedal v piatok prezident Ivan Gašparovič po neformálnom stretnutí s Komorowským v lyžiarskom stredisku v Oraviciach na Hornej Orave.