Hlina chce vziať stranám desať percent z príspevku od štátu

O zmenu financovania strán sa už neúspešne snažili Daniel Lipšic či Igor Matovič, plány má aj Ľudová platforma.

24. feb 2013 o 10:13 TASR

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Alojz Hlina chce vziať politickým stranám a koalíciám desať percent zo sumy, ktoré im vypláca štát na ich činnosť. A to bez ohľadu na to, aký výsledok dosiahli vo voľbách.

Hlina navrhuje zmenu v novele zákona o politických stranách a hnutiach, ktorú predložil na marcovú parlamentnú schôdzu.

Pridal sa tak k Danielovi Lipšicovi (nezaradený) a Igorovi Matovičovi (OĽaNO), ktorí sa o zmenu financovania politických strán neúspešne snažili na minulej schôdzi.

Lipšic chcel znížiť výšku príspevku na činnosť politických strán a príspevok za poslanecké mandáty na polovicu.

Presadzoval aj to, aby politické strany viedli všetky svoje dary na jednom účte, pričom všetky by išli len bezhotovostnou formou.

Matovič chcel financovanie strán zo štátneho zrušiť a tiež navrhoval zakázať parlamentným stranám viesť predvolebnú kampaň.

Možnosť "kampaňovať" by podľa jeho názoru mali mať len neparlamentné strany. Väčšina poslancov vrátane opozičných označila tieto návrhy za populistické.

O zmene financovania aktuálne hovorí aj Ľudová platforma strán KDH, SDKÚ a Most-Híd.

Chcela by sprísniť prehľadnosť financovania volebnej kampane na Slovensku. Mal by sa podľa nej vytvoriť volebný fond.

V ňom by sa viedla evidencia všetkých finančných príjmov, ako aj darov pre politické strany a volebných kandidátov, ktoré dostali a použili v období od vyhlásenia termínu volieb do ich uskutočnenia.

Za kontrolu zverejnených údajov by mal zodpovedať Najvyšší kontrolný úrad. Za porušenie zásad by mali hroziť sankcie vrátane zrušenia politického subjektu. Strany sa chystajú aj na rokovanie so Smerom.

Záväzok sprísniť pravidlá financovania politickej činnosti pred parlamentnými voľbami v roku 2012 podpísalo osem politických strán, medzi nimi aj vládny Smer.

V ňom sa zaviazali okrem iného predložiť v stanovenej dobe návrh presunúť kontrolu príjmov a výdavkov strán na nestranný kontrolný orgán či rozšíriť o podrobnosti majetkové priznania.