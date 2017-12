Smer chce, aby sa pravica zjednotila, tvrdí Richter

Vládna strana by podľa ministra práce rada videla silného súpera, s ktorým by zvádzala politický zápas.

24. feb 2013 o 13:41 SITA

BRATISLAVA. Minister práce Ján Richter, ale aj jeho strana Smer by si želali, aby sa pravicové strany zjednotili a stali sa plnohodnotným súperom vládnej strane.

Richter to vyhlásil v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12.

"Možno vás prekvapím, ja, ale nielen ja, ale aj strana Smer, by sme veľmi privítali, keby sme mali na druhej strane toho spektra, teda na pravej strane, jedného silného súpera, s ktorým by sme viedli programový, obsahový zápas," povedal minister.

Pre Smer by to podľa jeho slov bola istým spôsobom výhoda. Želá si teda, aby sa pravica zjednotila, osobne však neverí, že sa to stane.

Aby sa pravicové strany integrovali, muselo by podľa Richtera dôjsť k zhode na programovej báze. "Tak sa môže začať integrácia, a tak sa začala aj na tej ľavej strane spektra," dodal Richter.

Poslanec Miroslav Beblavý z SDKÚ, ktorý spolu s Luciou Žitňanskou tento týždeň odštartovali program Tvoríme Slovensko, v STV potvrdil, že zo strany nechce odísť.

"To je možno aj problém Slovenska, že s výnimkou Smeru väčšina strán je malých a stredných a zažilo sa tu určité sektárstvo. Keď niekto nesedí do toho, čo je v tej chvíli oficiálna línia, tak má buď hneď odísť, alebo ho treba vyšupnúť," povedal.

"My to vnímame ako spôsob, že som poslanec, mám dôveru ľudí, mne ju dalo viac ako 15-tisíc ľudí, Lucii Žitňanskej viac ako 100-tisíc ľudí, máme povinnosť snažiť sa pretvoriť pravicovú politiku k lepšiemu," doplnil.

Beblavý to chce robiť v rámci SDKÚ a v spolupráci s inými. "Ale takéto vnímanie, že akákoľvek aktivita je štiepenie, s tým nesúhlasím," uzavrel.