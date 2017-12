Zbitý nitriansky basketbalista počul: neger

Kamera mestskej polície útok nenatočila, športovci ho po viac ako týždni podrobne opísali.

24. feb 2013 o 21:00 Monika Tódová

BRATISLAVA. Basketbalista klubu Edymax SPU Nitra Jean Rony Cadot v sobotu polícii prvýkrát po viac ako týždni opísal, ako ho napadli pred nitrianskym klubom Devils pub. Cadota vypočuli v Martine po operácii oka.

On aj ďalší športovec tmavej pleti potvrdili, že útočníci sa správali rasisticky. Rozumel slovu neger. Pri útoku bol aj ďalší slovenský hráč, ktorý ho cez víkend takisto podrobne opísal.

Polícia, ktorá doteraz incident vyšetrovala len ako výtržníctvo, zrejme rozšíri obvinenia aj na ďalšie trestné činy.

„V pondelok budeme prípad konzultovať s dozorujúcim prokurátorom a poskytneme bližšie informácie,“ povedal policajný prezident Tibor Gašpar. Na prípade podľa neho robí celé oddelenie boja proti extrémizmu v Nitre.

Začali to poliate nohavice

Útok v Nitre Basketbalistu Jeana Ronyho Cadota zbili vo štvrtok 14. februára.

vo štvrtok 14. februára. Cez víkend prvýkrát vypovedal a potvrdil, že mu nadávali do negrov .

. Má zlomený nos, rozbitú peru a poranené oko.

Polícia plánuje rozšíriť obvinenie, doteraz podľa nej išlo o výtržníctvo.

Bitka sa stala vo štvrtok 14. februára pred nočným klubom.

Predchádzala jej hádka vnútri klubu, údajne pre Cadotove poliate nohavice. Vyhadzovači poslali obidve skupiny von. Pred klubom potom Cadota zbili.

Na ulici je kamera mestskej polície, ktorej zábery štátni policajti preskúmali. „Otáčavá kamera mestskej polície v tom čase zaberala úplne iný priestor,“ hovorí Gašpar.

Médiá priniesli opis svedka, podľa ktorého útočníci Cadotovi hovorili, že čistia Nitru a rasisticky mu nadávali. V spise sa jeho výpoveď zatiaľ nenachádza. Útok videli viacerí ľudia, ktorí stáli na ulici.

Až do soboty polícia nemala ani výpoveď Cadota, predtým trikrát odložil výsluch. Polícia tvrdí, že aj to je dôvod, prečo doteraz nevypočula možných útočníkov.

„Najprv sme museli vedieť, ako prebehol skutok, prípadný páchateľ sa vždy vypočúva až na konci,“ hovorí Gašpar.

„Je poľutovaniahodné, že sa takýto skutok stal v 21. storočí,“ povedal ešte v piatok prezident basketbalového klubu Stanislav Michalík.

Odmietol, že by bitku vyprovokovali basketbalisti. „Naši hráči určite nie, pochybujem, že by oni provokovali,“ povedal.

„Za večer máme päť, šesť problémov, nemôžem si každý pamätať,“ povedal SME vyhadzovač, ktorý mal v čase napadnutia v klube službu.

Išli aj do nemocnice

Kamera mestskej polície zaznamenala už len to, ako Cadot nasadá do taxíka, ktorý si zavolal, a odišiel ním do nemocnice.

Aj pred jej vchodom je kamera. Tá ukazuje, že za ním prišli útočníci aj tam a začali sa tam hádať. Hádku však už nevidno. Personál zavolal strážnu službu, po jej príchode útočníci odišli. V tom čase na zázname vidno príchod polície, ktorá tak začala incident riešiť.

Nitrianska polícia vyzvala ľudí, ktorí niečo videli, aby svedčili. Zatiaľ bez výsledku. Od roku 2010 vraj v Nitre nezaznamenali rasovo motivovaný trestný čin.

Študentka Hedviga Malinová pred šiestimi rokmi vypovedala, že ju v Nitre zbili cestou do školy, lebo rozprávala po maďarsky. Dnes je obvinená, že si útok vymyslela. Prípad nie je stále uzatvorený.