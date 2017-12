Žitňanská môže tvoriť mimo strany aj ako šéfka klubu

Bývalý šéf klubu SDKÚ Ľudovít Kaník nechce komentovať, či by Lucia Žitňanská mala skončiť.

24. feb 2013 o 21:15 Monika Tódová

BRATISLAVA. Lucia Žitňanská ani po spustení projektu Tvoríme Slovensko neuvažuje o tom, žeby odstúpila z funkcie predsedníčky poslaneckého klubu SDKÚ. Na jej odchod nevidí dôvod ani predseda Pavol Frešo.

„Podľa môjho názoru iniciatíva Tvoríme Slovensko nesúvisí s funkciou predsedníčky klubu,“ napísal Frešo.

Žitňanská projekt rozbehla s vyhlásením, že pre viacerých vzdelaných ľudí „dnes stranícka pôda nie je atraktívna“. Preto chce s nimi mimo strany hľadať nové riešenia.

„Len vnútri strán sa odpoveď na súčasnú situáciu nájsť nedá. SDKÚ na tom nie je ani lepšie, ani horšie ako iné strany,“ tvrdila.

Odísť ani zakladať novú stranu nechcú

Aj podľa druhého tvorcu Slovenska Miroslava Beblavého viacerí mladí ľudia nechceli diskutovať na straníckej pôde.

Z poslancov SDKÚ sa na projekte okrem zakladateľov zúčastní len Magda Vášáryová. Freša nahnevalo, že mu o projekte vopred ani nepovedali.

Žitňanská vo funkcii šéfky klubu len nedávno nahradila Ľudovíta Kaníka. Spomedzi poslancov SDKÚ práve on najviac kritizoval jej novú iniciatívu. To, či by mala byť naďalej vo funkcii, nechcel komentovať.

Žitňanská hovorí, že nechce z SDKÚ odísť ani založiť novú stranu. Do projektu sa pustila potom, čo na kongrese strany prehrala s Frešom boj o predsedu.

Prieskum: Žitňanská je populárnejšia ako Frešo

Agentúra MVK robila v januári prieskum, podľa ktorého by 25 percent všetkých voličov bolo radšej, keby SDKÚ viedla Žitňanská ako Frešo, za ktorého bolo dvadsať percent.

Podobný trend je aj v iných stranách. V SaS sa viac ľudí prihlásilo k Jozefovi Kollárovi (26 percent) ako k predsedovi Richardovi Sulíkovi (22) a v KDH k Radoslavovi Procházkovi (26 percent) ako k Jánovi Figeľovi (20).

„Prieskum potvrdil, že do finále boja o predsedu strany išli dvaja najlepší kandidáti,“ povedal Frešo. Žitňanská ho porazila aj v počte krúžkov v parlamentných voľbách.