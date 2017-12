Štát vozí špeciálmi súkromné kluby, Kaliňák tají za koľko

Náklady na lety súkromných klubov stáli desaťtisíce. Či ich kluby naozaj platili, však nie je možné overiť.

24. feb 2013 o 21:40 Miroslav Kern

Ministerstvo vnútra tvrdí, že za prenájom lietadiel pýta toľko, koľko stojí ich prevádzka. Doklady ukázať nechcú.

BRATISLAVA. Okrem politikov sú na palube vládnych špeciálov najčastejšími pasažiermi futbalisti a hokejisti.

Na žiadosť denníka SME sprístupnilo ministerstvo vnútra prehľad užívateľov, ktorí si lietadlá prenajímali.

Za posledných päť rokov sa tam okrem futbalového a hokejového zväzu objavujú ŠK Slovan, HC Slovan, Artmedia Petržalka a MŠK Žilina. Ide o kluby, ktoré hrali európske pohárové súťaže.

Prenájmy niektorého zo štvorice vládnych špeciálov súkromným športovým klubom sú bežnou záležitosťou, tvrdil minister vnútra Robert Kaliňák, keď pred týždňom vysvetľoval, prečo HC Slovan lieta na záverečné zápasy KHL vládnym špeciálom Tu­-154M.

Špeciály poskytli za posledných desať rokov najmenej 78­-krát. Koľko presne štát dostal, nie je jasné.

Ministerstvo tvrdí, že si nechali preplatiť náklady, faktúry však nezverejní.

Náklady ministerstva na lety neboli malé. Ruské lietadlá Tu­-154M a Jak-­40 majú totiž oveľa vyššie prevádzkové náklady ako porovnateľné lietadlá západnej produkcie.

Ministerstvo odpísalo, že len priame náklady na lety – teda palivo, špeciálne kvapaliny, navigačné, približovacie, letiskové poplatky a platy, diéty či ubytovanie pre posádku za roky 2011 až 2012 boli viac ako 360-­tisíc eur.

Tam a späť za 60-­tisíc

Najdrahšia cesta z týchto čias – let ŠK Slovana do kazašského Kostanaja – stála štát 59 973 eur. Najlacnejší bol let pre hokejový zväz do Jaroslavľa za 36 995 eur.

Na rozdiel od komečných aeroliniek si ministerstvo neúčtuje maržu ani náklady za opotrebovanie miliónových strojov.

Ako rozpočtová organizácia môžu vraj zo zákona „iba prefakturovať užívateľom priame náklady, ktoré vznikli výkonom tejto leteckej činnosti“.

Ministerstvo píše, že na letoch nezarába, len znižuje náklady na udržiavanie posádok, pretože náklady na tieto lety preplatia užívatelia.

Viaceré kluby, ktoré lietali štátnym strojom, patria podnikateľom spájaným so Smerom – futbalový Slovan Ivanovi Kmotríkovi, hokejový Slovan Jurajovi Širokému.

Kmotríkovi patrila aj Artmedia Petržalka a stroj si zrejme pre futbalistov z Ružomberka prenajala firma Eco­Fin podnikateľa Milana Fiľa.

Faktúry neukážu

Či kluby zaplatili totožné sumy, ako boli náklady na lety, ministerstvo SME nedovolilo overiť.

„Vystavované faktúry užívateľom nie sme povinní zverejňovať a ak nejde o užívateľa, závislého od rozpočtových prostriedkov, bude na zverejnenie vystavovaných faktúr potrebný súhlas užívateľa.“

„Sme súkromná obchodná spoločnosť, nevidím najmenší dôvod vám poskytovať faktúry,“ odpísal marketingový šéf HC Slovan Milan Vajda.

Faktúry vraj uhradili a pre lety špeciálom sa rozhodli po zvážení niekoľkých cenových ponúk ako pre „v danom momente najoptimálnejšie“.

Futbalový Slovan, ktorý lietal z klubov najčastejšie, na otázky o letoch neodpovedal.

Právnik Transparency International Pavel Nechala súhlasí, že ministerstvo nie je povinné takéto faktúry zverejňovať. Malo by ich však na požiadanie ukázať. „Neexistuje dôvod, prečo by ich nemalo sprístupniť.“

„Ak sú zahraničné turnaje, ktoré sú väčšinou v predsúťažnom období, cestujeme autobusom. Ak je možnosť letieť, tak komerčnými chartrovými linkami,“ odpísal na otázky o spôsobe dopravy generálny manažér HC Košice Juraj Bakoš. Podľa Bakoša, keď museli, kupovali si aj letenky na bežné linky.

Futbalový zväz lieta inak

Do roku 2009 si od štátu na lety reprezentantov prenajímal špeciál aj Slovenský futbalový zväz. Odvtedy služby vládneho Tu­-154M nevyužili ani raz.

„Zatiaľ sme si špeciál neprenajímali a ani to neplánujeme,“ povedal šéf zväzu Ján Kováčik, ktorý ho vedie od roku 2010.

Vraví, že dôvod zastavenia letov vládnym strojom nepozná. „Všetky cestovné služby – hotely, lietadlo – nám zabezpečuje cestovná kancelária Mars Travel.“

Český vládny špeciál Airbus A­319 neprenajímajú, napísalo SME české ministerstvo obrany, ktoré ho prevádzkuje.

„Priamy komerčný prenájom nie je možný.“ V niektorých prípadoch pre iné subjekty lietajú na základe rozhodnutia vlády.

„Ide napríklad o špeciálne lety na prepravu lekárskych tímov či športovej reprezentácie.“