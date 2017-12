Hladiny riek stúpajú, vo Veľkom Bieli a Plášťovciach vyhlásili povodeň

Lavínové nebezpečenstvo sa opäť zvýšilo

Vo vysokohorskom teréne všetkých slovenských pohorí sa zvýšilo lavínové nebezpečenstvo na 3. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.

Všeobecne veľmi nerovnomerne rozložená snehová pokrývka síce vplyvom oteplenia postupne sadá, ale na mnohých strmých svahoch je naďalej iba slabo spevnená.

Lavíny môže uvoľniť už jej malé dodatočné zaťaženie. Zvýšená je aj pravdepodobnosť výskytu samovoľných lavínových zosuvov.

Dnes ráno bolo na horách zamračené a hmlisto. Vo Vysokých Tatrách ešte slabo snežilo, v nižších polohách mrholilo.

Teplota vzduchu sa pri pokračujúcom oteplení pohybovala od -6 do +3 stupňov Celzia. Na hrebeňoch fúkal čerstvý vietor južných smerov rýchlosťou do 30 km/h, v nárazoch do 40 km/h.

Počas uplynulých 24 h pripadlo od poprašku do 15 cm snehu, cez poslednú periódu sneženia až do 60 cm. Vietor vyfúkal hrebene na niektorých miestach až na tvrdý ľadový podklad.

Naopak, v mnohých iných lokalitách vytvoril z previateho nového snehu nebezpečné nestabilné mäkké dosky a vankúše.