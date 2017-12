Deti do 15 rokov by mali nosiť pri lyžovaní prilbu, navrhuje Most

Za porušenie povinnosti používať prilbu by mala podľa návrhu hroziť pokuta do päťdesiat eur.

25. feb 2013 o 11:24 TASR

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ TASR)

Písmo: A - | A + 23 0 BRATISLAVA. Deti mladšie ako 15 rokov by mali počas lyžovania povinne používať prilbu. Povinnosť chcú zaviesť poslanci Mosta-Híd novelizáciou zákona o Horskej záchrannej službe. Za jej porušenie by mala hroziť pokuta do 50 eur. Gábor Gál, Andrej Hrnčiar a František Šebej chcú právnou normou zvýšiť bezpečnosť osôb pri lyžovaní na lyžiarskej trati a tým aj ochranu ich zdravia a života. Novelu predložili na blížiacu sa marcovú parlamentnú schôdzu. Poslanci poukazujú, že obľuba lyžovania a snowbordingu sa stále zväčšuje a rastie aj počet návštevníkov lyžiarskych tratí, medzi ktorými sú aj malé deti. Pri lyžovaní často podľa nich dochádza k vážnym zdravotným úrazom a najmä poraneniam hlavy. "V záujme zvýšenia bezpečnosti osôb a predovšetkým detí, ochrany ich života a zdravia, je nevyhnutné korigovať správanie sa osôb pri lyžovaní na lyžiarskej trati a platný zákon doplniť o potrebné povinnosti a sankcie za ich porušenie," odôvodňujú svoj návrh bugárovci.