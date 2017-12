Žaloba za Bonanno by bola trápna, tvrdil Tichý. Teraz pýta odškodné

Z aktérov kauzy Bonanno nebol nikto potrestaný. Na prokuratúre nevhodné správanie neprekáža.

BRATISLAVA. „Z pozície námestníka Generálnej prokuratúry by bolo trápne, aby som vydavateľstvo denníka žaloval na ochranu osobnosti.“

Po prevalení kauzy Bonanno v júni 2011 to oznámil zastupujúci šéf prokuratúry Ladislav Tichý.

Teraz za články žiada od Nového Času odškodné 200-tisíc eur, čím sa výškou sumy priblížil predsedovi Najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi.

V roku 2011 Tichý ku kauze povedal, že „sa asi bude musieť sprchovať v plavkách, aby nepohoršil verejnosť“.

Po podaní žaloby sa už vyjadrovať nechce. Namieta v nej, že právnický večierok v bare Bonanno denník spojil so streľbou vraha Ľubomíra Harmana v Devínskej Novej Vsi.

Spolu účastníci akcie žiadajú odškodné 940-tisíc eur. Tichého suma je najvyššia.

V stredu sa na Okresnom súde Bratislava II začne prvé pojednávanie, v ktorom sudca Najvyššieho súdu Štefan Michálik žiada stotisíc eur.

Ide o súkromie

Za správanie, ktoré je zachytené na fotografiách a videozázname, žiaden z aktérov zábavy nebol potrestaný.

V prípade sudcov bola v tom čase oprávnená podať disciplinárny návrh exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (SDKÚ). Po kritických slovách na ich adresu napokon rozhodla, že na disciplinárne stíhanie to nie je.

Ak by mali disciplinárne stíhať Tichého, musel by dať podnet sám na seba, čo neurobil. Vysvetlenie prečo, označil v pondelok za svoju súkromnú záležitosť.

„Generálna prokuratúra sa nebude vyjadrovať k súkromným sporom svojich zamestnancov,“ odkázal po Andrei Predajňovej z tlačového odboru.

Prokurátora možno disciplinárne stíhať za správanie, ktoré znižuje dôstojnosť a vážnosť jeho funkcie.

Tichý nekonal, ani keď bývalý šéf úradu Dobroslav Trnka pred dvoma rokmi v televízii Markíza vulgárne hovoril o premiérke Ivete Radičovej a poslancoch za OKS, ktorí sa vraj „trtošili“ a „pregrciavali“.

Neskôr sa Trnka bránil, že v televízii jeho vyjadrenie technikou spomalili, aby sa zdalo, že zle artikuluje. Na zverejnenom videu z Bonanna Tichý ako jediný použil vulgarizmus.

Ojedinelé tresty

Priestupky prokurátorov rieši ich vlastná disciplinárna komisia. Za minulý rok boli podľa údajov Generálnej prokuratúry potrestaní dvaja ľudia.

Jeden dostal za šoférovanie pod vplyvom alkoholu pokutu 200 eur a ročný zákaz viesť motorové vozidlo.

Druhému za prieťahy v konaní vymerali 15-percentné zrážky z platu na tri mesiace. V tomto roku ešte nepotrestali nikoho.

Člen Ústavnoprávneho výboru parlamentu Martin Poliačik (SaS) si o kauze Bonanno myslí, že každý verejný činiteľ by mal aj mimo výkonu funkcie vystupovať tak, aby reprezentoval. Na druhej strane musí zniesť zásah do súkromia.

„Bolo plným právom médií, že na to konanie poukázali.“ Sumu, ktorú právnici žiadajú ako odškodné, považuje Poliačik za absurdnú. „Ukazuje to, že tieto spory sú na Slovensku skôr výnosným biznisom.“

Predseda výboru Martin Madej zo Smeru žaloby komentovať nechcel.

„Dôvodnosť ich návrhu posúdia súdy, ktoré budú vo veci rozhodovať.“ Nepovedal ani, či by on postupoval rovnako, ak by sa ocitol v podobnej situácii.

Vyjadrovať sa nechcel ani ďalší právnik zo Smeru Anton Martvoň. Poslanec tvrdí, že o kauze Bonanno nemá dosť informácií.