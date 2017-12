Fico: Matica zachránila Slovákov pred vyhynutím

Podľa premiéra sú v Matici združené elity, tvorcovia a strážcovia národnej duchovnosti.

26. feb 2013 o 13:10 sita, sme.sk

Maticu slovenskú vníma premiér Robert Fico romanticky. Médiám vyčíta, že matičiarov vyrušujú pri budovaní vlastenectva.

MARTIN. Robertovi Ficovi sa nepáči, že médiá triafajú do Matice ako do terča, bulvarizujú jej úsilie a vyrušujú matičiarov z práce.

Podľa Fica Matica slovenská nielenže zachránila Slovákov pred vyhynutím, ale doslova slovenský národ vzkriesila z mŕtvych.

Matica lieta

Fakty Matica slovenská vznikla v auguste 1863 pod vedením Štefana Moyzesa

jej poslaním je rozvíjať slovenské vlastenectvo,

v roku 1990 zvolili za predsedu Jozefa Markuša. Od roku 2010 ju vedie Marián Tkáč,

jej rozpočet je zhruba 3,2 milióna eur (údaj z roku 2010),

tento mesiac dostala z fondov EÚ štyri milióny eur na digitálny archív.

„Niekedy mám pocit, že slovenské médiá ani len netušia, aký dar dostali Slováci v Matici slovenskej. Cielene sa zaujímajú o všetko podružné a preto im cielene uniká to podstatné, ona jedinečná matičná myšlienka mravnej obrody Slovenska," povedal predseda vlády po tom, čo prišiel do Martina zablahoželať matičiarom k 150. výročiu Matice slovenskej.

"Túto myšlienku Matica 150 rokov systematicky uvádza do praxe, lebo Matica slovenská lieta na krídlach nádeje a učí i stimuluje mladú Maticu k pestovaniu nezištného vlastenectva. Lebo všade tam, kde je nedostatok vlastenectva, vybuchuje extrémizmus,“ uviedol.

Podľa Fica sú v Matici slovenskej združené elity, tvorcovia i strážcovia národnej duchovnosti, preto majú matičiari v rukách veľkú moc a ešte väčšiu zodpovednosť.

Fica trápia neopravené pamiatky

Fico víta, že nové vedenie matice sa nebojácne pustilo do zápasu za mravnú obrodu Matice slovenskej.

„Aby sa vyčistil stôl a vrátili sme sa k ideálom, ktoré napísali jej zakladatelia v roku 1863. Sú to tradície najmä v umení a kultúre, ale aj tie, ktoré treba rozvíjať pri starostlivosti o životné prostredie. Nemôžem sa pozerať na to, keď vidím lány neobrobenej pôdy alebo dlhodobo neopravené kultúrne pamiatky, hrady, kaštiele, zámky. Teším sa, že aj Matica slovenská chce priložiť ruky k oprave týchto vzácnych kultúrnych pamiatok,“ povedal v príhovore matičiarom predseda vlády.

Historička Zavacká: Premiér ma pobavil

Matica slovenská je dnes skôr prístavom tých, ktorí sa vo svojich odboroch nedokážu presadiť v naozajstnej vede a namiesto „budovania národného sebavedomia“ produkujú sebaľútosť, myslí si historička Katarína Zavacká o súčasnom fungovaní Matice slovenskej.

Domnieva sa, že prezentovanie súčasnej Matice ako akéhosi „daru“ národu ide presne proti jej princípom, pretože vznikla zdola, ako nezávislá kultúrna inštitúcia, ktorú si dobrovoľne platili jej členovia z príspevkov.

„Ak by tak fungovala aj dnes, nemožno mať voči tomu námietky. No súčasný zákon z nej robí skôr výhodný cieľ neefektívne míňaných štátnych peňazí z ministerstva kultúry. Pobavil ma aj odkaz na lány neobrobenej pôdy. Pri tejto úrovni nezamestnanosti by možno stačila zmena daňovej a zamestnaneckej politiky, a nemusel by premiér snívať o vysielaní dobrovoľníkov rozorávať celiny,“ doplnila historička.