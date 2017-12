Harabinov kritik si s ním vie predstaviť spoluprácu

Podľa Petra Paludu je otázne, či predseda najvyššieho súdu pripustí, aby bol nejaký podpredseda zvolený.

26. feb 2013 o 19:00 SITA

BRATISLAVA. Jeden z dvojice kandidátov na podpredsedu najvyššieho súdu Peter Paluda, v minulosti známy ako kritik šéfa súdu a súdnej rady Štefana Harabina, si dokáže predstaviť ich vzájomnú spoluprácu vo vedení súdu.

"Ak by sme si rozdelili pole pôsobenia, sústredil by som sa na túto činnosť a osobné názorové rozdiely by som dal bokom, pokiaľ by boli dodržané mantinely. Bojím sa, že by to zrejme nebolo možné z druhej strany," povedal Paluda.

Podľa jeho slov je otázne, či predseda Najvyššieho súdu pripustí, aby bol nejaký podpredseda zvolený.

Spolupráca? Harabin sa vyjadrí hlasovaním

Stolička je voľná od 30. mája 2010, voliť sa už malo viackrát. Zatiaľ posledný termín volieb vyhlásil Harabin na 30. mája tohto roku.

Harabin možnosť spolupráce s Paludom nekomentoval, do volieb sa nebude vyjadrovať k jednotlivým kandidátom.

"Aby nebolo možné jeho slová chápať ako ovplyvňovanie volieb. Svoj postoj vyjadrí tak ako ostatní členovia súdnej rady hlasovaním. Na margo ďalších úvah, vždy rešpektoval a bude rešpektovať platný právny stav," uviedla kancelária predsedu Najvyššieho súdu.

Paluda, ktorého navrhlo na kandidáta 12 sudcov najvyššieho súdu, bude mať vo voľbách jednu protikandidátku.

Bude ňou Jarmila Urbancová, navrhnutá jedným sudcom najvyššieho súdu. Svoje predstavy o tom, ako by sa chcela zapojiť do riadenia najvyššieho súdu nechcela zatiaľ zverejniť.

Voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky totiž podľa nej nie je všeobecná politická voľba, ktorá sa odohráva aj na mediálnom poli.

"Rešpektujem Vaše právo pýtať sa, ale nie som zástankyňou zvyšovania napätia. Preto svoje predstavy zverejním až počas priestoru poskytnutého v zmysle platného právneho stavu pred Súdnou radou Slovenskej republiky," reagovala Urbancová.

Paluda: Súd podpredsedu akútne potrebuje

Podľa Paludu je evidentné, že najvyšší súd podpredsedu akútne potrebuje. "Vidno to napríklad na tom, akým spôsobom je spravovaná budova najvyššieho súdu, o ktorú najmä predseda najvyššieho súdu veľmi bojoval s ministerstvom spravodlivosti, aby preukázal, že ide o budovu NS," hovorí kandidát na podpredsedu súdu.

Poukazuje na to, že keď sa niekto pozrie na budovu dnes, tak v pojednávacích miestnostiach alebo aj na chodbách zistí, v akom je stave.

Nábytok a vybavenia kancelárií sa síce vymieňajú, ale podľa Paludu bývajú problémy napríklad s nahrávacími zariadeniami ako aj prostriedkami výstrahy, ktorými možno privolať príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže v prípade potreby. "Nie sú celkom v poriadku, nie sú úplne funkčné, nepoužívajú sa".

Pripúšťa, že viaceré veci závisia od pridelených peňazí. Paluda by sa v prípade jeho zvolenia chcel podieľať tak, aby všetci zamestnanci NS a jeho sudcovia mali dostatočné a dôstojné podmienky pre svoju prácu.

Podľa plánovaného stavu by mal mať každý sudca svojho asistenta, mal by byť aj dostatok vyšších súdnych úradníkov.

"Na najvyššom súde je v súčasnosti taká situácia, že nie každý sudca, ba dokonca ani nie všetky senáty majú vôbec asistenta," dodal.

V súvislosti s vyhliadkami na zvolenie Paluda hovorí, že je realista. "Ak uvažujeme úplne jednoduchou logikou, že v súdnej rade má momentálne väčšinu to krídlo okolo predsedu súdnej rady, tak nemám takmer žiadne šance. Ak zvíťazí zdravý rozum, ak zvíťazia potreby justície a najmä NS, tak v tom prípade by som nejaké šance mohol mať," odhadol.