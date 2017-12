Slovenský vojak v Afganistane: Nepracujeme, len keď spíme

Na otázky SME pod podmienkou anonymity odpovedal člen skupiny špeciálnych úloh zo žilinského 5. pluku špeciálneho určenia.

26. feb 2013 o 21:30 Miroslav Kern

Slovensko posilní špeciálne jednotky v Afganistane. Podľa materiálu, ktorý má v stredu schváliť vláda, ich počet môže na budúci rok narásť až na 150.

Špeciálna jednotka, ktorá už teraz v Afganistane cvičí miestne zvláštne sily, podľa informácií velenia 5. pluku s partnerskou americkou jednotkou a s miestnymi vojakmi naplánovala, spravila a zabezpečila približne sto konvojov, čo je na často zamínovaných cestách vždy riskantná operácia. Na otázky SME pod podmienkou anonymity odpovedal člen skupiny špeciálnych úloh zo žilinského 5. pluku špeciálneho určenia.

Aká bola hlavná náplň vašej práce v Afganistane?

"Mojou úlohou ako člena tímu bol výcvik a dozorovanie príslušníkov provinčnej zásahovej policajnej jednotky."

Cvičili ste teda afganských kukláčov?

"Dajú sa tak nazvať. Je to asi najbližší výraz, ktorým by sme ich pomenovali doma."

Podieľali ste sa priamo na riadení ich operácií?

"Rovnako ako teoretickou prípravou na operácie sme sa zaoberali aj ich praktickou prípravou - pokiaľ ide o výcvikovú fázu. Na operáciách sme sa spolupodieľali."

Cvičili ste jednotky, ktoré bojujú proti radikálom?

"Cvičili sme jednotku PRC - provincial response company - ktorá je vo svojom regióne zodpovedná za bezpečnosť obyvateľstva, teda za časť bezpečnosti v pôsobnosti špeciálnych operácií. Pri výkone svojej činnosti sa dostáva do konfliktov hlavne s radikálmi a ďalšími osobami, ktorých aktivity zhoršujú bezpečnostnú situáciu."

Ako vnímali bežní Afganci slovenských vojakov? Ako votrelcov alebo záchrancov?

"Záleží na tom, či sa na nás pozeral zločinec, či bežný roľník. Rozdielny názor má človek, ktorého zadržaním prekazíte kšeft so zbraňami alebo drogami, a iný názor má jednoduchý roľník, ktorý chce iba jediné - aby bol v jeho regióne pokoj a mohol so svojou rodinou v pokoji žiť. Poriadok v provincii si má robiť PRC a väčšina obyvateľov v regióne dôveruje svojej polícii. Aj polícia nadobúda čoraz vyššie sebavedomie. Nemali sme pocit, že by nás bežní obyvatelia vnímali negatívne."

Aké časté boli vo vašej oblasti útoky na zahraničných vojakov?

"Časté. Najčastejšími hrozbami tam boli nástražné výbušné prostriedky a samovražední útočníci. Výnimkou nie sú, vo všeobecnosti, ani útoky spojeneckých afganských vojakov proti koaličným silám, ale s tým som sa, chvalabohu, osobne nestretol."

Došlo vo vašej blízkosti útoku na zahraničných vojakov?

"O tom nebudem hovoriť, patrí to do oblasti utajovaných skutočností a mohlo by to rozkryť našu dislokáciu. Hrozby sú však na dennom poriadku."

Boli ste v Afganistane prvýkrát?

"Bol som tam dvakrát."

FOTO: Archív 5. pluku špeciálneho určenia

Máte pocit, že sa tam bezpečnostná situácia zlepšuje?

"Neprináleží mi hodnotiť celkovú bezpečnosť v krajine, ale zo svojho pohľadu ako člena tímu môžem posúdiť kvalitatívny rast PRC."

Policajti vo vašej oblasti sa zlepšujú?

"V raste kvality afganskej polície vidím progres. Som optimista."

Ako vyzeral váš pracovný týždeň? Koľko času ste trávili na základni a koľko v teréne?

"Každý týždeň bol iný, ťažko zovšeobecniť. Každej operácii predchádzala prípravná fáza. Tá je vždy dlhšia ako realizácia operácie. A hlavne od prípravy závisí úspešnosť operácie.

Asi ste tam nemali osemhodinový pracovný čas ako tu.

"Z pohľadu bežného Slováka sme nevedeli, či je nedeľa, či streda, pohotovosť sme mali 24 hodín denne sedem dní v týždni. Práca bola takmer vždy okrem spánku. Zábavy sme si veľa neužili."

Čo pre príslušníka špeciálnych síl znamená takáto skúsenosť?

"Overenie kvality doterajšieho tvrdého výcviku absolvovaného v mieri - doma aj v zahraničí. Bola to výzva podieľať sa na budovaní systému, ktorý by mal chrániť ľudské životy."

Išli by ste tam opäť?

"Som vojak elitnej jednotky, nezávisí to od toho, či to ja chcem."