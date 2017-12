Na Úrad vlády neposlali antrax, ale múku

S látkou prišla do kontaktu pracovníčka podateľne. Podľa TA3 bola obálka adresovaná priamo Robertovi Ficovi.

27. feb 2013 o 9:25 tasr, sita a sme.sk

BRATISLAVA. Biely prášok, ktorý v stredu dorazil v podozrivej obálke do podateľne Úradu vlády, nebola nebezpečná látka, ale múka.

"Analýza zaistenej látky prítomnosť Bacillus anthracis nedokázala," uviedla hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Tatiana Kurucová.

Policajný vyšetrovateľ už v tomto prípade začal trestné stíhanie vo veci prečinu šírenia poplašnej správy.

O tom, že doručená látka nepredstavovala nebezpečenstvo pre zdravie, už po rokovaní vlády hovoril minister vnútra Robert Kaliňák.

Poznamenal pritom, že s takýmito zlými "fórikmi" sú konfrontované mnohé inštitúcie. Informáciu o odosielateľovi minister po skončení rokovania kabinetu nemal.

Zbytočne míňame peniaze, hneval sa Kaliňák

Hasiči museli obálku umiestniť do špeciálneho kontajnera a previezť do ústavu verejného zdravotníctva na rozbor. S látkou prišla do kontaktu jedna pracovníčka, ktorá obálku otvorila.

V takýchto prípadoch sa podľa Kaliňáka vždy prijímajú štandardné opatrenia bez ohľadu na to, či ide o obecný úrad v malej obci alebo ministerstvo či úrad vlády.

„Sú to veci, ktoré zbytočne míňajú náklady záchranných zložiek, ale je to, žiaľ, súčasťou nášho života,“ dodal.

TA3: Obálka bola pre Fica

TA3 na Facebooku ráno uviedla, že obálka adresovaná priamo predsedovi vlády Robertovi Ficovi.

"Podobné incidenty boli zaznamenané v minulosti tak na Úrade vlády SR, ako aj v Národnej rade SR. Za zodpovedné považujeme nevenovať im pozornosť," komentoval incident premiér prostredníctvom hovorkyne Beatrice Hudákovej.