Podpora Smeru podľa Focusu poklesla, najviac si polepšili liberáli

Podľa prieskumu by sa do parlamentu dostala aj Nova Daniela Lipšica, a to so ziskom 5,4 percenta.

27. feb 2013 o 10:58 TASR

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali vo februári 2013, so ziskom 34,6 percenta by v nich zvíťazila strana Smer. Pohoršila si však o vyše dve percentá. Vyplýva to zo záverov prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra Focus v dňoch 6. až 12. februára. Na druhom a treťom mieste nasledujú: KDH (10,9 percenta - prieskum sa však uskutočnil pred odchodom Radoslava Procházku)

OĽaNO (8,9 percenta) (Opozíciu predstavujú SDKÚ, KDH, Most, SaS, NOVA a OĽaNO) Do parlamentu by sa dostali aj: SDKÚ-DS (8,9 percenta)

SaS (7,7 percenta)

Nova (5,4 percenta)

Most-Híd (5,1 percenta) Pred bránami by skončili aj: SNS (4,1 percenta)

SMK (3,8 percenta)

Respondenti odpovedali v prieskume na otázku: "Predstavte si, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany. Ktorej strane by ste dali svoj hlas?" Z oslovených 1025 respondentov by 20,3 percenta nešlo voliť a 17,3 percenta odpovedalo "neviem", resp. "nechcem odpovedať".