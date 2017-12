Na bratislavskej Kolibe napadlo počas zimy 148 centimetrov snehu

Tohtosezónna zima bola v niektorých častiach Slovenska extrémna.

27. feb 2013 o 12:38 SITA

Vyššia nová snehová pokrývka bola na Kolibe od roku 1951 len v dvoch zimách.

BRATISLAVA. Tohtosezónna zima bola z pohľadu niektorých meteorologických charakteristík v určitých oblastiach Slovenska extrémna.

Ako ďalej na svojej internetovej stránke informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), vývoj zrážok v priebehu zimy gradoval, čo vyústilo do extrémnych mesačných úhrnov zrážok na niektorých meteorologických staniciach.

V priebehu celej zimy bol dominantný jeden typ poveternostnej situácie, ktorý zapríčinil, že najzápadnejšie oblasti Slovenska boli relatívne chladnejšie v porovnaní s tými najvýchodnejšími.

Na Východoslovenskej nížine bolo tiež dosť zrážok, no výskyt snehovej pokrývky tam podľa SHMÚ nebol veľmi zaujímavý.

"Úplne naopak to bolo v Bratislave, kde sa striedala jedna snehová kalamita za druhou. Aj keď je hlavné mesto povestné tým, že snehová kalamita je tam aj pri pár centimetroch snehu, v tohtoročnej zime boli dôvody na vznik kalamít naozaj objektívne," informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

V priebehu celej zimy 2012/2013 napadlo toľko snehu, že ak by sa jednotlivé vrstvy spočítali, suma novej snehovej pokrývky by dosiahla na meteorologickej stanici Bratislava Koliba 148 centimetrov.

Vyššia nová snehová pokrývka bola na tejto meteorologickej stanici od roku 1951 len v dvoch zimách, a to v rokoch 1969/1970 a 1986/1987.

"Veľmi dôležité je konštatovanie, že z týchto troch zím boli teplotné podmienky aktuálnej zimy o dva až dva a pol stupňa Celzia teplejšie, čo stále stačilo na to, aby zrážky v prevažnej miere padali vo forme snehu," dodávajú meteorológovia. Ak by boli priemerné teploty počas tejto zimy vyššie, snehové pomery by neboli také nápadné.