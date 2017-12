Články o Bonanne mohli byť na politickú objednávku, tvrdí žalobca

Michálik na stredajšom pojednávaní Okresného súdu povedal, že po uverejnení článkov o stretnutí bola jeho rodina zdesená.

27. feb 2013 o 12:28 SITA

BRATISLAVA. Články o stretnutí sudcov a právnikov v bare Bonanno boli načasované a mohlo ísť o politickú objednávku.

Tvrdí to sudca najvyššieho súdu Štefan Michálik, ktorý chce od vydavateľa Nového Času stotisíc eur ako náhradu nemajetkovej ujmy za tieto články.

Články boli načasované, povedal na súde

Podľa neho sa treba pozerať na celý prípad očami toho obdobia, kedy bol určitý hon na sudcov, najmä na sudcov najvyššieho súdu a riešila sa tiež voľba generálneho prokurátora.

“Mal som za to, že išlo o politickú objednávku poškodiť sudcov v očiach verejnosti,” vyhlásil na stredajšom pojednávaní Okresného súdu Bratislava II.

Pripomenul tiež, že v danom týždni Ústavný súd prejednával disciplinárne konanie voči predsedovi najvyššieho súdu. “Podľa môjho názoru práve na toto to bolo načasované,” povedal.

Michálik na súde vypovedal, že na stretnutie združenia v Rajeckých Tepliciach v roku 2010 prišiel spolu so sudcom Danielom Hudákom o trištvrte hodinu až hodinu po začiatku stretnutia.

Tvrdí, že tak nevidel napodobeninu samopalu a slúchadlá, ktoré noviny vtedy spojili so strelcom Ľubomírom Harmanom z Devínskej Novej Vsi.

Michálik na pojednávaní tiež povedal, že po uverejnení článkov o stretnutí bola jeho rodina zdesená. Niektorí kolegovia mu podľa jeho slov prestali tykať.

Hovoril, že dopad medializácie bol široký. V tom čase mal ísť na dovolenku s piatimi pármi, no tri ju odvolali.

Na otázku právneho zástupcu vydavateľa, či by mohol vyšpecifikovať žiadanú sumu, odpovedal, že nemohol. “Je to môj pocit a takto to žiadam,” povedal.

Michálik dnes na súde poukázal aj na to, že na webstránke denníka Nový Čas bolo video z akcie upravené, bola na ňom napríklad postava strela Harmana.

“Vytvára to dojem, akoby sme tancovali okolo strelca,” uviedol. Pôvodné video z akcie pritom videl sudca Michálik po medializovaní stretnutia u predsedu Najvyššieho súdu.

Právny zástupca spoločnosti Ringier Axel Springer však na pojednávaní povedal, že Nový Čas neposielal získané video na najvyšší súd.

Sudkyňa vypočuje redaktorku Nového Času

Pojednávanie v tomto spore bude pokračovať 26. apríla. Sudkyňa chce vypočuť napríklad redaktorku Nového Času a tiež čašníčku zo spomínaného baru.

O stretnutí občianskeho združenia Justičný Oskar informoval Nový Čas v júni 2011. Právnik na penzii Tibor Péchy vítal prichádzajúcich hostí s modrými slúchadlami na ušiach a nefunkčným samopalom v ruke na ulici pred barom Bonanno v Rajeckých Tepliciach, píše Nový Čas.

Denník vtedy pripomenul, že pár mesiacov pred tým Ľubomír Harman s modrými chráničmi na ušiach a samopalom v ruke zastrelil v Devínskej Novej Vsi sedem ľudí. Prvýkrát noviny písali o tejto akcii 15. júna 2011, posledný článok vyšiel vlani 9. decembra a bol o tom, že sudcovia ostanú bez trestu a nikto z oprávnených osôb nepodal návrh na ich disciplinárne stíhanie.

Vydavateľa Nového Času za články žaluje okrem Michálika napríklad námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý, ktorý pýta 200-tisíc eur, ďalej žiadajú po stotisíc eur sudcovia najvyššieho súdu Daniel Hudák, Juraj Seman a Milan Lipovský, 120-tisíc chce vysúdiť sudca z Čadce Jozef Korduliak a spomínaný právnik Péchy. Stotisíc eur pýta aj podnikateľ Štefan Comorek, dodáva Nový Čas.

Podľa žalobcov zverejnenie fotografií a články o stretnutí členov Justičného Oskara im spôsobilo ujmu.

„K žiadnym neoprávneným zásahom do osobnostných práv účastníkov stretnutia v bare Bonano nedošlo, a preto by ich žiadostiam o náhradu nemajetkovej ujmy nemalo byť vyhovené,“ cituje Nový Čas svojho advokáta Róberta Bánosa.