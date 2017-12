Lajčák: Únia akoby nad Bieloruskom zlomila palicu, nepripustíme to

Bielorusko je krajina, ktorá by nám na Slovensku nemala byť ľahostajná, myslí si šéf diplomacie.

27. feb 2013 o 15:36 TASR

BRATISLAVA. Európska únia má voči Bielorusku jednotnú politiku, avšak jej výsledkom je, že situácia sa v tejto krajine ďalej zhoršuje a únia tam stráca svoj vplyv. Niečo teda nie je v poriadku.

Na pôde Zahraničného výboru Národnej rady to v stredu vyhlásil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru), ktorý poslancom predstavil zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2013.

Výbor tento dokument takmer jednohlasne odobril.

Na Bielorusko sa pýtal Dzurinda

"Bolo obdobie, kedy sa o Bielorusku v únii hovorilo každý druhý mesiac, teraz sme sa snáď rok tejto krajine nevenovali. Akoby EÚ zlomila nad Bieloruskom palicu, čo je pre nás neprípustné. My sa snažíme debatu oživiť," uistil Lajčák.

Podľa jeho slov ide tiež o to, koho definujeme ako režim. "Či celú štátnu správu, čo je podľa mňa chyba, alebo je to politické vedenie štátu. Súhlasím ale s tým, že je to krajina, ktorá by nám na Slovensku nemala byť ľahostajná a ja dávam množstvo provokatívnych otázok na túto tému, aby som vyprovokoval debatu," podotkol.

Na postoj Slovenska k Bielorusku sa Lajčáka spýtal bývalý premiér a exminister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda (SDKÚ), ktorému v správe o zameraní našej zahraničnej politiky chýbali konkrétne aktivity k tejto krajine.

Dzurinda sa ako jediný pri hlasovaní zdržal. Podľa expremiéra, ktorý sa počas svojho pôsobenia v rezorte k Bielorusku často kriticky vyjadroval a aktívne podporoval tamojšiu opozíciu, sa Bielorusko v Lajčákovej správe vôbec nespomína.

Naša budúcnosť je v Únii, píše sa v správe

V dokumente sa okrem iného hovorí o tom, že budúcnosť SR je naďalej spätá s EÚ, bezpečnostnými garanciami NATO či presadzovaním dôsledného uplatňovania medzinárodného práva vo vzťahoch medzi štátmi.

"Dominantou je téma európskych záležitostí. Chceme zotrvať v centre európskej integrácie a byť tam aktívnym hráčom. Chceme sa podieľať na ďalšom prehlbovaní európskej integrácie," avizoval Lajčák.

V správe sa tiež uvádza, že SR sa plánuje sústrediť aj na prípravu svojho predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016.

"Pokračovať bude príprava administratívnych štruktúr a personálneho zabezpečenia predsedníctva v jednotlivých rezortoch a vytvorenia Sekretariátu SK PRES na ministerstve," píše sa v materiáli.

Ústredným motívom Slovenska bude aj aktívna účasť na diskusii o budúcnosti EÚ a ďalšom formovaní eurozóny, so zámerom naďalej zotrvať v najužšom jadre európskej integrácie.

Úzka spolupráca s USA pretrvá

Vzhľadom na pretrvávajúce globálne a regionálne bezpečnostné problémy sa bude Slovensko v tomto roku naďalej zasadzovať aj za úzku spoluprácu s USA, a to v prioritných otázkach medzinárodných vzťahov, ako je vývoj situácie v Sýrii, jadrový program Iránu, vývoj v kontexte tzv. arabskej jari, ale aj blízkovýchodný mierový proces či proces transformácie ďalšej angažovanosti NATO v Afganistane.

Slovensko bude navyše podporovať primerané zachovanie vojenskej prítomnosti USA na európskom kontinente.

Podľa plánov ministerstva SR plánuje prispievať k rozvoju strategického partnerstva medzi EÚ a Ruskou federáciou.