Menšiny: Premiér Fico ponižuje vlastných občanov

Zástupcovia menšín kritizujú vyjadrenia Roberta Fica, ktoré vyslovil v utorok na konferencii k 150. výročiu Matice slovenskej v Martine.

27. feb 2013 o 20:14 Mikuláš Jesenský

Premiérove slová o menšinách, ktoré podľa neho vydierajú menšinovými právami, zle zobrali naši Česi, Poliaci, Maďari či Rusíni.

KOŠICE. Premiér Robert Fico privítal na Slovensku českého prezidenta Václava Klausa práve v deň, keď sa dotknuto ozvali zástupcovia českej menšiny na Slovensku.

Nepáči sa im vystúpenie premiéra na konferencii k 150. výročiu Matice slovenskej v Martine, kde v utorok vyhlásil, že od menšín na Slovensku vídame najmä požadovačnosť, ale nijaké povinnosti voči štátu.

„Vyjadrenie je nepravdivé, je urážkou pre Čechov žijúcich na Slovensku,“ povedala pre SME predsedníčka Českého spolku v Košiciach a členka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Dagmar Takácsová.

Kritické hlasy pridali zástupcovia poľskej, maďarskej, rómskej a rusínskej menšiny.

Z Európskeho parlamentu Joseph Daul, šéf poslaneckého klubu ľudovcov, Ficovi odkázal, aby namiesto obviňovania menšín venoval viac času a energie riešeniu ekonomických problémov a drastickému nárastu nezamestnanosti.

Čo povedal Fico

Premiér v utorok vyzval menšiny, aby prestali vydierať menšinovými právami. „Stáva sa módnou zvyklosťou, že od menšín na Slovensku vídame najmä požadovačnosť, ale nijaké povinnosti voči štátu. Skôr natiahnuté ruky, zato takmer minimálne pestovanie občianskych cností,“ uviedol.

Podľa Fica nezávislý štát „sme prednostne nezakladali pre menšiny, akokoľvek si ich vážime, ale najmä pre slovenský štátotvorný národ... Zvláštna je tendencia, ako sa všade zámerne do popredia a na úkor štátotvorného slovenského národa vysúvajú problémy menšín.“

Ficove slová vnímajú ako urážku

„Nemám žiadne vedomosti, že by si príslušníci českej menšiny neplnili svoje občianske povinnosti, neboli k štátu lojálni a nepestovali občianske cnosti. Toto vyjadrenie je nepravdivé, je urážkou pre Čechov žijúcich na Slovensku,“ povedala predsedníčka Českého spolku v Košiciach a členka výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Dagmar Takácsová.

Povolaním lekárka sa angažuje najmä v oblasti rozvoja českej kultúry na Slovensku. Ako uviedla, jedinou požiadavkou Českého spolku je príspevok na kultúrne podujatia, napríklad v rámci tradičného festivalu Dni českej kultúry.

„Ak štát nechce prispievať menšinám na kultúru, nech tak nerobí. Ale nie je možné dávať niečo súčasne s výčitkou, že ide o vydieranie. Taký príspevok má veľmi horkastú príchuť a zahanbuje ako darcu, tak príjemcu.“

Podľa Takácsovej kultúra menšín pomáha rozvíjať kultúru v štáte. „Prispieva k jej pestrosti a rozmanitosti, o čom by obyvatelia multietnických Košíc vedeli uviesť stovky príkladov.“

„Nesúhlasíme s vyjadreniami premiéra,“ pripája sa šéfka Poľského klubu v Košiciach Urszula Szabadosová.

Porušený sľub

Premiér svojím vyjadrením niekoľkonásobne porušil sľub, ktorý po voľbách zložil do rúk prezidenta, myslí si Peter Kolár, predseda Mestského výboru Csemadoku v Košiciach.

„Sľúbil, že svoje povinnosti bude plniť v záujme občanov. Nemal by zabúdať, že príslušníci všetkých menšín, teda aj maďarskej, sú občanmi SR.“

Kolár upozorňuje, že požiadavky menšín najmä na rozvoj kultúry, sú legitímne, vychádzajú z platných zákonov a medzinárodných konvencií, ktorých signatárom je aj Slovensko.

Hlboké znepokojenie nad slovami Róberta Fica vyjadril aj Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

Podľa hovorcu Gézu Tokára je nebezpečné a neprípustné, aby politici delili občanov podľa národnosti na viac a menej dôležitých.

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč odovzdáva premiérovi Robertovi Ficovi diplom zakladajúceho člena Matice slovenskej. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Na vedľajšej koľaji

„Dozvedieť sa po viac ako dvoch desaťročiach rovno od premiéra, že tento štát nie je a nikdy ani nebol určený nám, menšinám, je prinajmenšom trpké poznanie,“ napísala Jarmila Vaňová, programová riaditeľka Rómskeho mediálneho centra.

„Som hrdá Slovenka s rómskou národnosťou. A nech mi niekto povie, že nie som Slovenka! Najväčším omylom je presvedčenie, že sme tu cudzím elementom. Sme tu doma, Slovensko je aj našou krajinou,“ dodáva Vaňová.

Anna Koptová, riaditeľka nadácia Dobrá rómska víla Kesaj, spomína na vyjadrenie nového šéfa americkej diplomacie Johna Kerryho. V utorok na stretnutí s nemeckými študentmi obhajoval princíp dodržiavania ľudských práv a americkej demokracie, kde mal okrem iného povedať, že v Amerike máte právo byť hlúpi - ak chcete.

"Nuž, nech," hovorí Koptová. "Ale žiadna demokracia, teda ani tá slovenská, nedáva nikomu právo, už vôbec nie ústavnému činiteľovi, aby robil z občanov hlupákov, lebo takýto záujem nie je ani morálny ani demokratický.

Ficovi chýba to, čo vyžaduje od iných, píše Peter Morvay

Čierne diery

Karikaturista a humorista Fedor Vico sa hlási k rusínskej národnosti. Ako uviedol, premiér zastáva funkciu, do ktorej ho vyniesli aj hlasy príslušníkov národnostných a iných menšín. Mal by preto zvážiť, ako sa vyjadruje o svojich voličoch a občanoch tohto štátu.

„Ja sa nemôžem vyjadrovať v mene všetkých menšín, ani za všetkých Rusínov. Ale mám taký pocit, že ak by sme sa s pánom premiérom tejto témy dotkli niekde v separátnej debate, povedal by, že nás, teda Rusínov, nemal na mysli, lebo my pracujeme (pokiaľ máme kde) a keď pracujeme, tak aj odvádzame dane. A hlavne nefrfleme toľko, ako niektoré iné menšiny. A pritom by sme mali!.“

Podľa Vica sú Rusíni rovnako ako Slováci autochtónnym národom: „Ešte nie tak dávno sme na tom boli rovnako biedne, aj my sme spoluzakladali Maticu slovenskú a Československú republiku. Len sme nemali toľko toho beťárskeho historického šťastia, poraželo by to!“

Vico je presvedčený, že aj v tomto prípade ide len o peniaze, ktoré chýbajú v rozpočte: „Pán premiér a jeho tím sú tu však aj na to, aby sa pozreli, v akých čiernych dierach miznú...“

Podráždený minister

Netreba si kresliť strašiakov na stenu a potom sa ich báť, ale pozerať sa na to, čo robí vláda v oblasti menšinovej politiky a podľa toho hodnotiť, reagoval včera na otázky novinárov minister zahraničia a predseda rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslav Lajčák.

"Nie som hovorca pána premiéra, obráťte sa na jeho hovorcu, pýtajte sa ho na výroky pána premiéra. Ja vám hovorím, aká je politika vlády vo vzťahu k národnostným menšinám."

Ficove výroky mu prácu nekomplikujú: „Ja už som dosť veľký chlapec na to, aby som vedel, s čím mám žiť a čo mi prácu komplikuje,“ dodal.

Predseda poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany – Európskych demokratov v Európskom parlamente Joseph Daul odsúdil prejav Róberta Fica na konferencii Matice slovenskej v Martine: „Vyjadrenia slovenského premiére sú neakceptovateľné... V dnešnej Európe nie je priestor na takýto jazyk.“

Daul odkazuje Ficovi, aby namiesto obviňovania menšín venoval viac času a energie riešeniu domácich ekonomických problémov a drastický rast nezamestnanosti. „Európa musí okamžite zakročiť, keď sú občianske a menšinové práva občanov ohrozené.“