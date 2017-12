Jakšíkovci v rozhovore spomínali kandidáta na generálneho prokurátora Čižnára

Polícia nevidela dôvod skúmať zmienku o prokurátorovi v odpočúvaní.

27. feb 2013 o 20:15 Monika Tódová

BRATISLAVA. Meno bratislavského krajského prokurátora a kandidáta Smeru na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára sa 26. augusta 2010 objavilo v rozhovore medzi dvoma členmi bratislavskej mafiánskej skupiny jakšíkovcov.

Na svojom blogu to napísal Tom Nicholson. Bohuslav C. hovoril do telefónu v podnapitom stave šéfovi skupiny Liborovi Jakšíkovi, že pil s Čižnárom aj s okresným prokurátorom Stanislavom Lešom.

Polícia odpočúvanie nahrala na základe súhlasu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.

Čižnár povedal, že Bohuslava C. pozná ako bývalého policajta, ale odmietol, že by sa stretávali.

Odkázal, že nezodpovedá za to, čo o ňom niekto tretí hovorí do telefónu. Bohuslav C. povedal Nicholsonovi, že vedeli, že sú odpočúvaní a do telefónu si vymýšľali.

Jakšík aj ďalší členovia skupiny sú dnes už vo väzbe pre viaceré trestné činy vrátane vydierania. Prípad je na súde. Polícia aj prokuratúra povedali, že sa k nemu nebudú vyjadrovať aj preto, že je ešte otvorený.

Viacerí bývalí aj súčasní policajní funkcionári SME povedali, že nebol dôvod preverovať nahrávku bližšie.

„Vec dozoroval osobitný odbor Generálnej prokuratúry, ak mal niekto konať, tak oni,“ povedal jeden z nich.

„V rámci dozorovej činnosti prokurátorka dôsledne vyhodnotila všetky relevantné skutočnosti, ktoré sa týkali objasňovania trestnej činnosti obvineného Libora J. a spol.,“ napísala hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Čižnár bol v minulosti okresným prokurátorom Bratislava IV. Bývalí policajti Jakšíkovci začali podnikať práve tam.

Ich otec Miloslav Jakšík bol v minulosti prokurátorským funkcionárom v Bratislave.

Čižnár podrobnejší rozhovor odmietol. Krajský prokurátor stále nepovedal, či bude kandidovať. Čaká, či Ústavný súd vydá predbežné opatrenie a novú voľbu nezakáže.