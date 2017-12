Kiska: Chcem poraziť Fica, nedokáže viesť krajinu

Podnikateľ a filantrop verí, že predseda Smeru bude kandidovať za prezidenta.

28. feb 2013 o 12:01 Monika Tódová

Premiérovi sa nepáči, že Kiska začal kampaň vyhlásením, že ho chce poraziť. Podľa neho by mal predstaviť program, a nie hovoriť, proti komu je.

BRATISLAVA. Podnikateľ, ktorý zamestnal tisíce ľudí. Na prvej tlačovej konferencii, kde vystupoval ako kandidát na prezidenta, o sebe takto hovoril Andrej Kiska. V prejave to spomenul sedemkrát.

Šesťkrát povedal, že nie je politik a kandiduje ako nezávislý, trikrát sa odvolal na svoju charitu Dobrý anjel.

Okrem programu ukázal aj svoje logo – meno Kiska so srdiečkom okolo písmen SK.

„Do volieb ma čaká dlhá cesta. Na konci tohto boja chcem zvíťaziť a poraziť Roberta Fica.“

Kiska je presvedčený, že premiér bude kandidovať. Nezvláda vraj ekonomickú krízu a klesajú mu preferencie.

Predseda Smeru je podľa Kisku novodobým Vladimírom Mečiarom.

Fico: Čo je to za program?

Plány Aký chce byť Komu by dal ako prvému štátne vyznamenanie?

Zakladateľovi Essetu Miroslavovi Trnkovi a Antonovi Srholcovi.



Aké ovláda jazyky?

Angličtinu a ruštinu.



Ktorí politici sú jeho vzorom?

Václav Havel a Gándhí.



Ktoré zákony by nepodpísal?

Zákonník práce, zákon o bankách a ich dodanení a zrušenie rovnej dane.



Súhlasí s obžalobou Ivana Gašparoviča?

Áno, lebo prezident porušuje ústavu. Jozefa Čentéša by ako prezident vymenoval za generálneho prokurátora.



Vybaví si poľovnícky lístok?

Nikdy nepoľoval a nevie si predstaviť strieľať na zvieratá.



Udelil by amnestiu?

Je proti amnestiám s výnimkou ťažkých chorôb, ktoré zákon nezohľadnil.



Čo si myslí o kauze Gorila?

„Ešte ani nezačal a už povedal, proti komu je, nie je to celkom správne,“ reagoval Fico. Je mu vraj jedno, či ide kandidovať.

„Nemôže mať program poraziť Fica. Čo je to za program? Je tu vôbec niekto, kto ma nechce poraziť?“ pýtal sa premiér počas kontrolného dňa na ministerstve vnútra. Ruku zdvihol jeho hostiteľ Robert Kaliňák.

Fico už dlhšie neodpovedá na otázku, či bude kandidovať.

„Máte pocit, že nemám čo robiť? Ani mi nepríde na rozum, čo bude v apríli 2014,“ tvrdil aj dnes.

Smer už dávnejšie povedal, že svojho kandidáta oznámi až tento rok v decembri.

Voľby sú v marci o rok.

Trápi ho stav spoločnosti

„Mám päťdesiat rokov a som frustrovaný z toho, v akom stave sa nachádza naša spoločnosť,“ hovoril Kiska.

Frustujú ho korupcia, chudoba alebo stav zdravotníctva. Opisoval, že sa ako podnikateľ bežne stretával s tým, že dodávatelia štátnych firiem mali už v cene zahrnutý desaťpercentný úplatok.

Spomenul prípad, keď si lekár za operáciu nádoru dvanásťročného chlapca vypýtal úplatok tisíc eur. Polícii to nenahlásili.

Kiskovi ako predstaviteľovi charity, ktorá poskytuje peniaze hlavne rodinám s deťmi chorými na rakovinu, volali rodičia, že na úplatok nemajú. Tvrdí, že pri viacerých prípadoch už spolupracuje so špeciálnou prokuratúrou.

„Charita má svoje limity a na zásadnú zmenu nestačí, preto som sa rozhodol kandidovať za prezidenta,“ tvrdí.

Právomoci by mu stačili

Kompetencie prezidenta v tejto podobe veľkú moc na zmenu zákonov nedávajú. Rozhoduje o nich väčšina v parlamente. Kiska však tvrdí, že by mu stačili.

Pri zahraničných cestách by vraj ponúkal Slovensko ako krajinu, kam treba investovať.

Kiska hovorí, že kampaň chce financovať iba z vlastných peňazí, ktoré získal z predaja firiem. Robiť mu ju bude reklamná agentúra Juraja Vaculíka, svoj tím predstaví neskôr.

Kiska je prvý, ktorý kandidatúru ohlásil. Marketingoví odborníci mu už dávnejšie odkázali, že ani nemá inú možnosť, ak chce, aby ho ľudia do roka spoznali.

Doteraz sa v politike neangažoval a ak neuspeje, nechce vraj založiť vlastnú stranu.

Po Veľkej noci začne zbierať podpisy pod kandidatúru. Potrebuje ich pätnásťtisíc.

Čarnogurský čaká

Kisku by mohol nasledovať bývalý premiér, predseda KDH a právnik Ján Čarnogurský. Ten už podpisy zbiera, no ešte nepotvrdil, že do volieb určite pôjde.

Svojho spoločného kandidáta stále nemajú pravicové strany, ktoré tvrdili, že sa na ňom chcú dohodnúť.

Viacerí politici SaS nevylúčili podporu Kisku. KDH už povedalo, že Kiska ich kandidátom nebude, pretože prezidentom by mal byť niekto, kto má skúsenosť z politiky.

V hnutí sa hovorí o predsedovi poslaneckého klubu a bývalom predsedovi Pavlovi Hrušovskom.

Kandidatúru zvažuje aj bývalý hokejista a europoslanec za SDKÚ Peter Šťastný. Zatiaľ to nechcel bližšie komentovať. V strane o jeho úvahách nevedeli.

Pätnásť podpisov poslancov pod kandidatúru by chcel získať nezávislý poslanec Radoslav Procházka, ktorý nedávno opustil KDH. Ten by chcel byť politickým kandidátom novej pravice. Zatiaľ podpisy nezozbieral.