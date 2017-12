Slovensko pozastavilo adopcie do Talianska, Richter to tajil

Doposiaľ ministerstvo práce závažné problémy pri talianskych adopciách nevidelo. Teraz ich dočasne brzdí.

28. feb 2013 o 19:54 Veronika Prušová

Na deti by mal dávať pozor aj štát.(Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Minister práce Ján Richter (Smer) dočasne stopol adopcie slovenských detí do Talianska. Po viac ako týždni o tom informoval jeho hovorca Michal Stuška.

Minister rozhodol o dočasnom pozastavení adopcií „do splnenia podmienok, na ktorých sa dohodla slovenská strana s talianskou na rokovaní v Ríme pred dvoma týždňami“.

V Taliansku bola šéfka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC) Andrea Císarová.

Poslankyňa SaS a členka ľudskoprávneho výboru Lucia Nicholsonová, ktorá robila v centre aj poslanecký prieskum, o rozhodnutí ministra pozastaviť talianske adopcie nevedela.

„Určite som za sprísnenie medzištátnych osvojení. Na to by však stačilo, ak by sa dodržiavali pravidlá, ktoré už nastavené boli,“ hovorí poslankyňa.

Majú sa teda riadiť slovenskými zákonmi a dohovorom o medzištátnych adopciách.

Zatúlané správy

Pochybnosti Adopcie problémy medzištátnych adopcií odkryl poslanecký prieskum vlani na jeseň;

spomenul tehotenstvo dvoch dievčat, rozdelenie súrodencov a iné problémy;

CIPC preverovalo aj ministerstvo, záverom auditu bolo: zákon nebol porušený, ale zmeny sú nutné;

v štatistikách nesedí počet adoptovaných detí so špecifickými potrebami v rokoch 2010 a 2011.

Stop má podľa informácií SME súvisieť s doriešením „istých administratívnych nezrovnalostí“.

Slovenské centrum totiž nemá všetky správy o deťoch, ktoré sa do Talianska dostali, a doteraz nie je jasné, kde tieto správy skončili.

Aj viceprezidentka talianskej komisie pre medzinárodné adopcie Daniela Bacchetta potvrdila, že sa ich Císarová pýtala na postadopčné správy.

Zároveň nepriamo priznala aj to, že niektoré naše deti mohli mať problémy v začlenení do rodín.

Ministerstvo práce však dosiaľ žiadne závažné problémy pri medzištátnych osvojeniach nepriznalo, a to ani po návrate Císarovej z Talianska.

Stuška vtedy informoval len o tom, že sa nastaví nová zmluva, a to podľa pravidiel, o ktorých v decembri hovoril už aj minister Richter. Vychádzal vtedy z auditu, ktorý v centre urobilo ministerstvo.

„Hlavným krokom je, že riaditeľka CIPC nebude môcť sama rozhodovať o pridelení dieťaťa,“ hovorí Stuška.

Takéto právo mala dosiaľ riaditeľka najmä pri deťoch so špecifickými potrebami, teda napríklad pri takých, ktoré potrebovali pomoc lekára.

Rozhodovala tak predchádzajúca šéfka centra Alena Mátejová, ktorá tam bola do vlaňajšieho leta.

Budúcu rodinu určí tím

Po novom bude pri medzištátnych adopciách pomáhať predprípravný tím. V ňom budú psychológ, právnik, pracovník CIPC, zástupca úradu práce a psychológ z domova, kde dieťa žije.

Tím vyhodnotí, ktorý pár je pre dieťa najlepší. Informáciu posunie komisii, ktorá rozhodne. Komisia fungovala už od roku 2007. Predtým mala riaditeľka poradný tím.

Kto bol členom týchto komisií v minulosti, nechce ministerstvo zverejniť. Stuška sa odvoláva na právny posudok, ktorý im to nedovoľuje.

Minister Richter pritom sľuboval, že už sa budú pri medzištátnych osvojeniach správať transparentnejšie.