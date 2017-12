Smer nepreverí poslanca, ktorý pracoval pre kontroverzného podnikateľa

Daniel Duchoň bol riaditeľom AB Kozmetiky, ktorú ovládala firma Sergeja Salmanova.

28. feb 2013 o 20:48 Miroslav Kern





BRATISLAVA. Zatiaľ čo poslanci z opozície vo výbore na kontrolu vojenského spravodajstva majú po informáciách o minulosti ich kolegu zo Smeru Daniela Duchoňa pochybnosti o jeho prístupe k utajovanými skutočnostiam, Smer za ním stojí.

Poslanec bol v rokoch 2003 až 2005 riaditeľom AB Kozmetiky, ktorú ovládala firma kontroverzného podnikateľa Sergeja Salmanova.

Bol „iba“ manažér

Duchoň hovorí, že má previerku na najvyšší stupeň utajenia „prísne tajné“ z čias, keď bol štátnym tajomníkom ministerstva obrany za prvej Ficovej vlády. Platí mu ešte tento rok a má aj previerku NATO.

„Nemám problém zopakovať si previerku, pretože nemám čo skrývať, a tak sa ničoho neobávam,“ povedal Duchoň.

Vraví, že v AB Kozmetike bol len ako najatý manažér a nemal so Salmanovom súkromné kontakty.

„Je zodpovednosťou strany, akého človeka nominuje do výborov, ktoré sa zaoberajú utajovanými skutočnosťami,“ vraví predseda výboru Martin Fedor (SDKÚ) a pripomína, že Duchoň získal previerku NBÚ za prvej Ficovej vlády.

Ľubomír Galko (SaS) z rovnakého výboru má z informácií o Duchoňovi „veľmi zlý pocit“. Myslí si, že by po nových informáciách mal Duchoň sám NBÚ požiadať o opakované preverenie.

Nech sa ozve sám

Predsedníčka klubu Smeru Jana Laššáková odporúča otázky o Duchoňovi smerovať Duchoňovi, ktorý je aj predsedom finančného výboru parlamentu. Pýtať sa ho na minulosť nebude.

„Keď bude mať on potrebu, tak to klubu povie.“

Salmanovova firma mala problémy so zákonom, keď v jej likérke zhabali tisícky fliaš s alkoholom s falošnými kolkami, a Salmanovov syn neskôr so streľbou v centre Bratislavy, ktorá mohla súvisieť so spormi o AB Kozmetiku.

Portál topky.sk upozornil, že si Duchoň za asistenta vybral človeka, ktorý bol konateľom vo firme s Ladislavom Bališom, údajným šéfom jednej skupín podsvetia (sýkorovcov).