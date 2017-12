Sudkyňu odsúdili, ten istý súd jej schválil amnestiu

1. mar 2013 o 9:03 TASR

Levická sudkyňa pochybila v troch prípadoch určovania otcovstva. Návrat na súd nechystá, podľa právnika to ani nie je možné.

BRATISLAVA. Bývalú levickú sudkyňu Evu Koczanovú odsúdili za vydávanie nezákonných rozhodnutí, ktoré sa mali týkať podvodných reštitúcii po šľachticoch v okolí Levíc.

Od 20. februára sa však aj na ňu hľadí, ako keby odsúdená nebola, pretože tohtoročná prezidentská amnestia sa týka aj jej.

"Bola účastná amnestie," potvrdil TASR hovorca Krajského súdu v Nitre Oliver Kolenčík.

O jej účasti na amnestii rozhodol Okresný súd v Nových Zámkoch, ten istý, ktorý ju odsúdil na jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Rozhodnutie o amnestii je právoplatné od 20. februára.

Bezúhonná už nie je

Bývalá sudkyňa sa však podľa jej advokátky Ildikó Osvadlovej na návrat do taláru nechystá. Ústavný právnik Ján Svák tvrdí, že by to ani nebolo možné.

"Súčasťou legitimity sudcu je jeho bezúhonnosť. Právoplatné odsúdenie za trestný čin je s touto podmienkou nezlučiteľné a na tejto skutočnosti nič nemení ani amnestia prezidenta," povedal.

Koczanová podľa obžaloby rozhodla v troch prípadoch určenia otcovstva v rozpore so zákonom a v jednom prípade rozhodla o určení starootcovstva, čo slovenská legislatíva nepozná.

Údajne to súviselo s podvodnými reštitúciami nehnuteľností po šľachticoch v okolí Levíc.

Bývalá sudkyňa sa na súdnom pojednávaní bránila tým, že bola stíhaná za rozhodovaciu činnosť, právny názor a procesný postup.

Prípad sa podľa jej slov pre ňu začal po tom, ako jej príbuzný poukázal na rozsiahlu trestnú činnosť.

Dostala podmienku

Bývalá sudkyňa pred súdom odmietla, že by na základe svojich chybných rozhodnutí prišla k nejakému prospechu. Vraj ani nevedela, že majú byť podkladom pre reštitúcie.

Súd ju odsúdil za to, že svojimi rozhodnutiami poskytla neoprávnenú výhodu advokátke, ktorá všetky štyri návrhy podala.

Koczanová na súde argumentovala, že jej manžel a táto advokátka sa nenávidia. Právoplatne bola odsúdená na podmienečný trest v máji 2011.

Súdna rada automaticky navrhla prezidentovi odvolať ju z funkcie sudcu, čo aj urobil.