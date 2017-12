Poslankyňa Smeru by už Čentéša odstavila

Smer tvrdí, že názor Renáty Zmajkovičovej na rýchlu voľbu šéfa prokuratúry je pre nich prekvapením.

1. mar 2013 o 9:01 SITA, Monika Tódová

BRATISLAVA. Podpredsedníčka parlamentu Renáta Zmajkovičová zo Smeru si myslí, že Smer by nemal čakať na predbežné rozhodnutie Ústavného súdu a mal by pristúpiť k voľbe generálneho prokurátora.

„Ústavný súd potvrdil, že ak má prezident dôvody na nevymenovanie, nemusí vymenovať kandidáta, ktorý bol zvolený v Národnej rade. Jozef Čentéš nebol regulárne a podľa zákona zvolený za generálneho prokurátora a prezident mal vážne dôvody ho nevymenovať,“ povedala pre agentúru Sita.

Premiér Robert Fico ešte minulý týždeň vyhlásil, že Smer bude čakať, či Ústavný súd vydá predbežné opatrenie a voľbu zakáže. Súd o to požiadal Čentéš.

„Toto stanovisko platí,“ povedal premiérov hovorca Erik Tomáš. To, že s voľbou sa bude čakať, potvrdil aj predseda parlamentu Pavol Paška. Zmajkovičová prekvapila aj predsedníčku poslaneckého klubu Janu Laššákovú. „Na pripravovanej schôdzi nie sú voľby ani naplánované. Nepodávame ani návrhy na kandidátov.“

Zmajkovičová potom povedala, že išlo len o jej osobný názor.

Strana podľa neoficiálnych informácií zo Smeru k voľbe pristúpi, ak by zostal Ústavný súd zablokovaný pre namietnutie každého sudcu. V takom prípade by súd zrejme vyhlásil, že nie je schopný o veci rozhodnúť. Pokračovať v rozhodovaní by sa tak mohlo až o rok, keď sa budú meniť traja sudcovia. Tak dlho vraj Smer čakať nebude.

Čentéš odmieta tvrdenia Zmajkovičovej, ktorá pre agentúru SITA povedala to, že "Čentéš je len figúrkou v rukách bývalých vládnych politikov".

"Uvedené tvrdenie považujem za snahu o poškodenie mojej dobrej povesti a za nepodloženú fabuláciu, ktorá je úplne mimo reality," bráni sa Čentéš.