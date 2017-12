Galis: Ak bude prostredie kultúrne, z futbalu zmiznú rasisti

Zrekonštruované štadióny podľa splnomocnenca zlepšia hráčov a aj chuligáni budú slušnejší.

1. mar 2013 o 20:07 Miroslav Kern

O tom, čo sa stane po rekonštrukcii futbalových štadiónov za 45 miliónov, hovorí splnomocnenec vlády pre šport a poslanec Smeru DUŠAN GALIS.

Učiteľom vláda nedala toľko, koľko lekárom, ale na rekonštrukciu štadiónov dá 45 miliónov. Je to správne?

„Dala na športoviská, čo má veľký význam. Ak chceme, aby vyrastali zdraví mladí, je to určite tak dôležité, ako platy učiteľov. Ak chceme mať múdre aj zdravé deti, je podmienka, aby sa podporovalo jedno aj druhé.“

Ale učiteľom sa platy nezvýšili tak ako lekárom.

„Je to projekt na desať rokov a som veľmi rád, že vláda prijala toto opatrenie. Ak hovoríme aj o tých učiteľoch, napíšte, kde sú peniaze z daňového úradu a platiny. Aj to môžeme riešiť. Peniaze, čo uleteli na daňovom úrade, sa mohli dať učiteľom tiež, nie?“

Pri štadiónoch hovoríme o 45 miliónoch.

„Keď sa dávajú peniaze do športu, má to veľký význam. Keď sa porovnáme s okolitými krajinami, je to neporovnateľné. Ak platí, že prostredie vychováva človeka, je dôležité, aby deti vyrastali v čistom a peknom prostredí. Aby mali motiváciu a šport ich zaujal. A nielen počítače a nová technika.“

Kto s nápadom dať 45 miliónov prišiel?

„Hľadali sa rôzne riešenia. Ja som sa na debate nezúčastnil, ale určite tam musel byť minister financií Kažimír.“

Kto s tým nápadom prišiel? Vy či niekto iný?

„Pravdepodobne futbalový zväz. To by bolo dobré spýtať sa pána Kováčika.“

Rozhovor so šéfom futbalového zväzu: Kováčik: Máme čakať na koniec krízy? Veď by sa nám štadióny rozpadli

Vy ste sa ako splnomocnenec pre šport o tom dozvedeli kedy?

„Vedel som, že záujem o výstavbu a štadióny SFZ je. Tiež som loboval za to. Aj hokejové štadióny sa majú robiť. V štádiu, v akom sa nachádza šport, je dôležité podporovať šport, pretože to ide od deviatich k piatim. Tie podmienky sú jedny z najhorších, aké som videl v okolitých krajinách. Ak nie najhoršie.“

Hovorili ste, že ste lobovali. Boli ste za premiérom?

„Nie, ale každému, s kým som o tom hovoril, som povedal, že ak patríme do EÚ, mali by sme sa správať a mať podmienky. Môže sa stať, že keď štadióny nebudú spĺňať kritériá UEFA, nebudú sa môcť hrať ani pohárové zápasy. Aj národným štadiónom sa treba vážne zaoberať. Nebolo by dobré, keby reprezentácia hrala zápasy v Budapešti, pretože štadión nespĺňa kritériá UEFA.“

Žilinský štadión kritériá UEFA spĺňa.

„Zatiaľ áno.“

Takže máme štadión, ktorý spĺňa kritériá.

„Jeden, ale hovorím o národnom štadióne, nie o klubovom. A nie pre 8-­tisíc ľudí, ale najmenej 25-tisíc, lebo reprezentačné zápasy by mali byť o niečom inom. Hokej a hokejová hala ukázali, ako sa majú diváci správať. Nikto sa nebije, každý slušne povzbudzuje a ukazuje sa, že keď je dobré prostredie, kultúra národa je skutočne na úrovni.“

Keď zrekonštruujete štadióny, nebudú tam chodiť skíni?

„Podľa nových pravidiel to budú mať veľmi ťažké. Budú tam kamerové systémy, bude to na inej úrovni. A tí, čo robia neporiadok, ďaleko nezájdu.“

Takže keď budú opravené štadióny zmizne rasizmus, vulgarizmy, bitky?

„Samozrejme. To je otázka času, pretože veľa tých fanúšikov, čo chodili na futbal, bolo aj na hokeji. A vidíte, teraz to nie je. Ak bude prostredie kultúrne, aj diváci sa budú správať tak, ako sa majú. “

Majiteľom Spartaka Trnava, ktorý má dostať najviac, je Vladimír Poór. Nevyloboval tie milióny on?

„To bude mestský štadión.“

Futbal bez malej domov by nebol futbalom. Jedna práve smeruje do Trnavy slovenskému Abramovičovi, píše Peter Schutz

Využívať ho bude klub.

„Aj Spartak, ale keď vy novinári tam budete chcieť hrať zápas, určite vám vyjdú v ústrety. Nehovoriac o tom, že keby tam bol reprezentačný zápas, SFZ z neho nebude musieť platiť. Pred tým museli.“

Nevyloboval to Poór?

„Keď budeme hovoriť o štadióne Poóra, môžeme hovoriť o žilinskom pána Antošíka. Každý štadión má svojho pána, čo je prirodzené.“

S vami o tom Poór hovoril?

„S pánom Poórom som sa už dva roky rozprával o štadióne. Aj s pánom Kmotríkom, Fiľom, aj s Antošíkom. Veď to sú ľudia, ktorí robia v športe.“

Keď budú zrekonštruované štadióny, bude na futbal chodiť viac ľudí?

„Ak sa budú ľudia lepšie cítiť, aj ich deti pôjdu rady s nimi, a keď bude štadión pekný, vychová aj fanúšikov.“

Hráči budú hrať lepšie?

„Keď budú pravidelne trénovať, keď bude dobrý výber, keď budeme mať dobre postarané o mládež, mali by.“

Aký má súvis zlepšenie hráča so zrekonštruovaným štadiónom?

„Keď idete na tréning do maštale, prekáža vám to, ale keď idete do prostredia, kde je čisto, poriadok, je pekne pripravený trávnik, je tam teplo, je tam autogramiáda, fanúšikovia môžu prísť, je tam kaviareň, kde sa môžu fankluby stretávať, potom sa tešíte.“

Zvýši tých 45 miliónov zamestnanosť?

„Určite budú mať o to záujem slovenské firmy a trošku ľudí by sa pri tom uživilo.“

Máte prepočty, koľko nových pracovných miest tých 45 miliónov vytvorí?

„To nemám. Neviem.“

Ako sa budú vyberať firmy, čo to budú robiť?

„Asi by sa malo spraviť verejné obstarávanie. “

To určite.

„Nech tam firmy ukážu, kto čo vie. A najlepší nech to robia. Veď o to ide, aby sa tam nestrácali peniaze.“

Nebojíte sa, že sa strácať budú?

„Na to ste tu vy, aby ste to tiež kontrolovali. Som za to, aby to dostali tí, čo budú najlepší. Ak sa tam má firma iba nabaliť, tak to je o ničom.“

Robert Fico tento týždeň povedal: „Stáva sa módnou zvyklosťou, že od menšín na Slovensku vídame najmä požadovačnosť, ale nijaké povinnosti k štátu. Skôr natiahnuté ruky, zato takmer minimálne pestovanie občianskych cností.“ Aké sú vaše skúsenosti s národnostnými menšinami vo futbale? Iba naťahovali ruky?

„Nikdy som nemal problémy s chlapcami, ktorí boli z menšín, ale vždy platili v klube pravidlá, ktoré sa dodržiavali a bolo mi jedno, či je z menšiny, alebo nie je.“

Takže neboli požadovační a pritom si neplnili žiadne povinnosti?

„Ak hráč prišiel do klubu a bol profesionál, musel sa prispôsobiť pravidlám a podmienkam klubu. Keď ich spĺňal, zostal. Keď nie, musel odísť. Takisto musel odísť aj hráč, ktorý nebol z menšiny - ktorý bol od nás.“

Minulý týždeň napadli v Nitre černošského basketbalistu. Je v športe rasizmus?

„Nájdu sa ľudia, aj keď FIFA a UEFA bojujú proti rasizmu. Vidíte aj plagáty pred zápasmi o boji proti rasizmu. Som zásadne proti tomu. Čítal som o tom a bol som trošku sklamaný, ale nevieme, kto začal. Je to nepríjemné. Ja som mal tiež chlapcov, ktorí boli inej pleti, ale problémy som nemal. Určite boli citlivejší a iné povahy ako naši, ale keď si s každým nájdete čas, aby ste sa rozprávali, viete ho dostať, kam potrebujete. Aj kolektív týchto chlapcov prijal dobre. Pokiaľ nerobili hlúposti, alebo sa nechceli nejako odlišovať.“

Stávalo sa, že po nich pokrikovali z tribúny.

„To sa stáva všade. A keď sme išli do nejakého mesta zo Slovana a nadávali nám, to bolo dobré?“

To je rivalita, nie rasizmus.

„Tiež je to nenávisť. Keď bola federálna liga, tak nám drukovali a keď sme sa rozdelili, boli všetci proti nám. Tiež to bola nenávisť. Ja som proti tomu.“

Ste aj poslanec Smeru. Čo Smer najviac trápi?

„Nezamestnanosť.“

A čo s tým chce Smer robiť?

„Nie Smer. Veď celá Európa hľadá cesty, ako to vyriešiť. To je celosvetový a celoeurópsky problém. Nielen Smeru.“

Ste najsilnejšia strana. Nejaké riešenia vari máte.

„Riešime. Snažíme sa riešiť, ale nezamestnanosť nie je len problém Slovenska, ale celej Európy.“

Má na to Smer nejaký recept?

„Keby na to bol taký stopercentný recept, určite by sme ho dobre predali aj tým druhým. Ten recept sa hľadá nie na Slovensku, ale v Európe. Zasadnutia a stretnutia Európskej a tak ďalej s rôznymi ministrami - tie sú na to, aby sa hľadali cesty, ako nezamestnanosť znížiť.“

Premiér hovoril aj o veľkých štátnych projektoch. To by bolo najlepšie?

„Áno, môj názor je taký, ale keby ste mi dali otázky viac zo športu - toto je pre odborníkov. Diaľnice - jasné - nech sa stavajú. Čím viac diaľnic, tým viac majú ľudia robotu. Cesty treba robiť, dnes je Európa pospájaná tak, že je len otázkou času, kedy z východu na západ pôjdeme po diaľnici.“

A keď jazdíte autom, nebolo by lepšie dať peniaze na opravu ciest?

„Na to majú rozpočet VÚC.“

Zjavne nemajú.

„Tak ja sa pýtam, kde sú peniaze z daňového úradu. Opýtajte sa pána Mikloša, koľko zmizlo v daňovom úrade a kde sú peniaze z platiny. Veď tie peniaze by sa mohli dať do opravy ciest. A o tom sa nebavíme.“