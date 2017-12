Uránu pomáha minister životného prostredia

Je to proti občanom

Na príprave hromadnej pripomienky k návrhu novely geologického zákona sa podieľal právnik JOZEF ŠUCHTA.

Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že právo veta pre samosprávy obcí a krajov je neadekvátne. Váš názor?

„Samosprávy nemajú právo veta, ale majú právo vyjadriť sa k zámeru aj nesúhlasným stanoviskom. Povinnosťou ministerstva je ho rešpektovať. Rovnakú právomoc má aj štátna správa, čo predkladateľ zákona už nepovažuje za veto. Samosprávy v konečnom dôsledku zodpovedajú za dlhodobý sociálno-ekonomický rozvoj územia, ktorý je zakotvený v územných plánoch. Sú to strategické dokumenty, ktoré boli schválené a mala by ich rešpektovať aj sekcia geológie ministerstva životného prostredia. Územný plán je záväzný a keď platí pri rozhodovaní o výstave hypermarketov, prečo by nemal platiť pri prieskumoch a následnej ťažbe uránu? Najmä keď technológia ťažby a výroby nie je dodnes taká bezpečná, aby nemala negatívny vplyv na životné prostredie.“

Ste spoluautorom novely geologického zákona, ktorý v roku 2010 schválil parlament a posilnil samosprávy pri schvaľovaní prieskumných území s ložiskami rádioaktívnych nerastov. Akú úlohu zohrala petícia proti ťažbe uránu, ktorú podpísalo 113-tisíc ľudí?

„Obrovskú. Práve počet podpisov prinútil parlament, aby sa petíciou vážne zaoberal. Zmeny vtedy schválili všetci poslanci naprieč celým politickým spektrom.“

Čo mohlo viesť rezort životného prostredia k návrhu tejto novely?

„Zapracovala banská jadrová loby, ktorá chce mať taký zákon, aby jej do toho nikto nemohol hovoriť.“

Aké dôsledky môže mať novela zákona pre životné prostredie?

„Obce nebudú môcť realizovať svoje zámery prerokované s verejnosťou i štátnymi orgánmi, investor ich bude môcť zablokovať. Je to zásah do systémového riešenia územného plánu. Keď to dnes budú môcť urobiť geológovia, zajtra sa o to bude pokúšať niekto iný. Môže to viesť k totálnej anarchii.“