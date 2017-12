Kaník: Pollákovo riešenie priestupkovej imunity poberateľov dávok nepomôže

Pollák kritiku svojho návrhu nepripúšťa a zdôrazňuje, že zákon ešte ani nebol oficiálne predstavený.

3. mar 2013 o 11:56 TASR

BRATISLAVA. Návrh riešenia, ktorým chce vládny splnomocnenec pre rómske komunity Peter Pollák (OĽaNO) zrušiť faktickú priestupkovú imunitu poberateľov sociálnych dávok, nie je šťastný.

V praxi totiž podľa exministra práce Ľudovíta Kaníka (SDKÚ) siahne iba priamo na dávku páchateľa. Ten však bude mať naďalej príjem vo forme rôznych príplatkov a príspevkov na deti a rodinu.

"Po zrazení sociálnej dávky vzťahujúcej sa k páchateľovi, čo by bolo navyše veľmi ťažké zadefinovať, by situácia bola opäť rovnaká ako dnes. Po zrazení jednej pokuty by už dávka zmizla a nebolo by z čoho zraziť prípadnú ďalšiu pokutu alebo náhradu škody. A priestupková imunita by naďalej pretrvávala," uviedol v dnešnom stanovisku Kaník.

Podľa jeho slov jediným skutočne efektívnym riešením súčasného "katastrofálneho stavu" beztrestnosti poberateľov dávok by bolo zavedenie povinnosti odpracovať si pokuty a spôsobené škody.

Pollák kritiku svojho návrhu nepripúšťa. Pripomína pritom, že zákon ešte ani nebol oficiálne predstavený a Kaník reaguje iba na čiastkové medializované informácie.

"Všetky dostupné dávky budú podliehať tomuto návrhu," uviedol vládny splnomocnenec. Podotkol pritom, že takýto návrh nevytvára prakticky žiadne náklady, na rozdiel od novely exekučného poriadku, ktorým chcel riešiť problém Kaník.

Pollák predpokladá, že prvý návrh zákona z veľkej rómskej reformy by mohol byť oficiálne predstavený už tento týždeň.

"Predstavíme aj to, ako hodláme vymáhať pokuty za priestupky, ktoré spáchali maloletí," poznamenal. Autori reformy už pri úvodnom predstavovaní reformy hovorili o tom, že by zodpovednosť za správanie detí mali preberať rodičia.