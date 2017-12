Mečiar vraj nepríde na snem, na ktorom budú voliť jeho nástupcu

Mečiar sľúbil, že viac na predsedu strany kandidovať nebude. Na Sneme majú preto zvoliť jeho nástupcu.

3. mar 2013 o 14:12 TASR

BRATISLAVA. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) stále nemá uzavretú otázku nástupcu Vladimíra Mečiara. Mala by ju riešiť na mimoriadnom Sneme.

O jeho konaní rozhodne začiatkom apríla Republikové predstavenstvo.

Exposlanec za HZDS Jozef Halecký priznal, že viacerí ľudia v strane by chceli za šéfa opäť Mečiara. Ten ale vraj sľúbil, že už nebude kandidovať. Dokonca sa podľa Haleckého nechystá ani na mimoriadny Snem, na ktorom sa má voliť jeho nástupca.

Halecký tvrdí, že sám Mečiar chce, aby si vedenie strany skúsil niekto iný. Kto to má byť, však v hnutí ešte nevedia.

Podľa exposlanca to má strana ťažké, žiadne nové mená sa neobjavujú. On by si na tomto poste vedel predstaviť europoslanca Sergeja Kozlíka.

"Bol by jeden z najlepších. Myslím si, že je to najvhodnejšia, najakceptovanejšia a najznámejšia osobnosť," povedal o Kozlíkovi Halecký.

Europoslanec však už neraz povedal, že by chcel vo vedení ĽS-HZDS niekoho mladšieho. "Mal by si to rozmyslieť, mal by chcieť byť predsedom. Berlusconi má už takmer 77 rokov a usiluje sa opäť o premiérske kreslo. Takže si nemyslím, že 63-ročný Kozlík je starý," uviedol Halecký, podľa ktorého strana potrebuje zmenu.

"Ak chceme byť stranou, ktorá mala svoju úlohu nielen v minulosti, ale chce mať aj v budúcnosti, potrebujeme zmenu. A potrebujeme do čela osobu, ktorá je známa a má podporu ľudí," poznamenal Halecký.

Nového predsedu si má strana voliť preto, že Vladimír Mečiar sa po 21 rokoch rozhodol odísť z čela HZDS.

Svojim spolustraníkom to oznámil koncom apríla minulého roku na rokovaní straníckeho grémia v Bratislave. Mečiar sa rozhodol odísť v poradí už po druhých neúspešných parlamentných voľbách.