Fico: Menšiny ma zle chápu

Premiér tvrdí, že jeho kritizované výroky o menšinách sa týkali jediného prípadu.

3. mar 2013 o 20:11 Mária Benedikovičová, Mária Mihaliková

Menšiny minulý týždeň vinil z vydierania. Fico teraz pre denník Új Szó hovorí, že to bolo inak.

BRATISLAVA. Národnostným menšinám nepovie pardon. Premiér Robert Fico im vyčíta, že „nesprávne pochopili“ jeho slová.

Za výrokmi, ako sa nehlásia k povinnostiam voči štátu, no naťahujú ruky, nemajú hľadať „premyslený útok voči nim“.

Fico tvrdí, že na pôde Matice slovenskej reagoval na nevydarený projekt jednej z menšín, ktorý podporil štát.

„Odmietam, aby sme to videli tak, akoby sa to vzťahovalo na každého. Bol to konkrétny prípad a mrzí ma, ak to niekto interpretoval ináč,“ povedal v rozhovore pre slovenský denník v maďarskom jazyku Új Szó.

„Nie som klebetná stará baba. Hovoril som o konkrétnom prípade a veľmi ma mrzí, ak národnostné menšiny túto situáciu pochopili zovšeobecnene.“

Pred matičiarmi v utorok rozprával, ako vládu vydiera viacero menšín. „Je jedno, či to je menšina rómska, inak orientovaných ľudí, menšina názorová alebo etnická.“

Na pripomienku, že pred matičiarmi nepoukazoval na konkrétny prípad, reagoval: „Nechcel som ten prípad detailne rozvádzať.“

Namiesto ospravedlnenia premiér Robert Fico upokojuje menšiny sľubom, že nezasiahne do ich práv. „Je pre nás prvoradé, aby v prípade menšinových práv bolo status quo dosiahnuté do apríla 2012, zachované,“ povedal premiér pre Új Szó.

„Menšiny by si zaslúžili jasné ospravedlnenie,“ hodnotí Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum etnicity a kultúry.

Kto koho nechápe?

Nevôľu Fico vyvolal i v zahraničí. Proti jeho výrokom sa ozval aj šéf ľudovcov v europarlamente Joseph Daul.

Maďarov, Čechov, Poliakov či Rusínov žijúcich na Slovensku pobúril Fico aj vetou: „Stalo sa módou, že zo strany menšín sme svedkami hlavne požadovačnosti, akoby voči štátu nemali žiadne povinnosti.“

„Premiérov prejav nebol o jednom konkrétnom prípade, ale o nesprávnom, ba negatívnom postoji k menšinám. Aj preto menšiny veľmi správne pochopili premiérov veľmi nesprávny prejav,“ povedal v nedeľu poslanec Mosta-Hídu, bývalý vicepremiér pre menšiny Rudolf Chmel.

Dohoda s Orbánom

Splnomocnenec vlády pre Rómov Peter Pollák z OĽaNO si myslí, že Ficove slová boli „veľmi nešťastné a príslušníkov menšín sa určite dotkli“.

Vysvetlenia premiéra už nekomentuje. Za rozhodujúcu považuje jeho podporu rómskej reformy.

"Ďalšie vyjadrenie premiéra konflikt s menšinami nerieši, k sporu sa mal postaviť jasnejšie," hodnotí Ficové slová analytik agentúry Polis Ján Baránek.

Fico sa vyhol odpovedi, či Maďari vydierajú vládu, alebo nie. „Som náležite skúsený na to, aby som mohol na takéto otázky odpovedať.“

Vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom sa vyostrili počas jeho prvej vlády. Napätie rozdúchaval urážlivými výrokmi Ján Slota z SNS, ktorý s Ficom vládol.

Premiér teraz hovorí, že sa usiluje zachovať „pokojné pomery“, s maďarským kolegom Viktorom Orbánom vraj uzavrel džentlmenskú dohodu a plánuje ho navštíviť v Budapešti.