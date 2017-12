Pollák kritizoval politikov, novinárov potom poslali preč

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity obvinil politikov z priživovania sa na rómskej problematike.

4. mar 2013 o 15:50 TASR

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity obvinil politikov z priživovania sa na rómskej problematike.

BRATISLAVA. Mnohí politici sa na rómskej problematike priživujú a získavajú politické body len preto, aby upútali pozornosť.

Na dnešnom druhom stretnutí s rómskymi mimovládnymi organizáciami a politickými stranami venujúcom sa rómskej reforme to vyhlásil organizátor podujatia, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák (OĽaNO).

"Nedávajme priestor ľuďom, ktorí už dlhé roky mali možnosť s tým niečo urobiť, aby sa na tejto téme priživili. Už sedeli v parlamente a mohli predkladať návrhy, ktoré dnes prichádzajú ako na bežiacom páse," upozornil Pollák.

Poslednú výmenu názorov ohľadom riešení a postupov mal s poslancom SDKÚ Ľudovítom Kaníkom, ktorý je v tejto sfére aktívny a parlamentu predkladá právne normy.

Podľa Pollákových slov na reforme najviac pracujú rezorty práce, školstva, vnútra a jeho úrad.

"Je dôležité dodržať základnú filozofiu reformy. Ak je potrebné ísť niekomu po krku, nebojím sa toho. Ešte dôležitejšie je dať šancu všetkým tým, ktorí chcú zmeniť svoj život. Verím, že sa to podarí, politická vôľa na to je. Ak by nebola, som pripravený odstúpiť," deklaroval.

Pollák po svojom úvodnom slove novinárov požiadal, aby parlamentnú kinosálu opustili, keďže chcú rokovať za zatvorenými dverami.