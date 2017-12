Ďalší pokus o zvolenie Klimeša za šéfa kontrolného úradu bude 14. marca

Smer stále tvrdí, že post patrí opozícii, no možnosť zvolenia jej kandidáta už dvakrát zablokoval.

4. mar 2013 o 16:37 SITA

BRATISLAVA. Na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu opätovne kandiduje iba Vladimír Klimeš, ktorého do funkcie navrhla SaS.

Klimeš má podporu aj ďalších opozičných strán SDKÚ, KDH a Mosta-Híd.

Na posty dvoch podpredsedov NKÚ dostala Kancelária Národnej rady iba jedného kandidáta, poslanci Mikuláš Huba (OĽaNO) a Radoslav Procházka (nezaradený) navrhli Milana Galandu, potvrdilo tlačové oddelenie parlamentu.

Nová voľba predsedu NKÚ a dvoch podpredsedov úradu sa bude konať na schôdzi Národnej rady 14. marca. Rozhodol o tom predseda parlamentu Pavol Paška.

Poslanci mohli podať návrhy kandidátov najneskôr do 4. marca do 16:00. Na januárovej schôdzi parlamentu Paška nezaradil voľby vedenia NKÚ do programu.

Premiér Robert Fico a ďalší poprední politici Smeru oficiálne deklarujú, že post predsedu NKÚ patrí opozícii.

V praxi však vládni poslanci dvakrát zablokovali zvolenie opozičného kandidáta - najprv Kamila Krnáča a neskôr Vladimíra Klimeša.

Argumentovali, že opozícia musí hlasovať za svojho kandidáta do posledného človeka, čo sa nestalo. Premiér už skôr navrhol, aby opozičné strany predstavili viacero kandidátov, z ktorých by si Smer vybral.

Funkčné obdobie Jána Jasovského sa skončilo vo februári 2012, keďže parlament stále nezvolil jeho nástupcu, zostáva na čele úradu.