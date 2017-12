Bolo len otázkou času, kedy Bezákovi prikážu mlčať

Slovenskí biskupi vraj o zákaze pre odvolaného arcibiskupa nič nevedia. Bezák je odhodlaný vydržať a už nehovoriť.

4. mar 2013 o 20:17 Veronika Prušová

BRATISLAVA. Róbert Bezák prišiel aj o alternatívnu kazateľnicu, ktorú si po odvolaní z čela trnavskej arcidiecézy našiel.

V nedeľu sa naposledy zo záznamu prihovoril veriacim v televízii TA3.

V mediálnych výstupoch už Róbert Bezák nemôže pokračovať. Neželá si to prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Marc Oullet.

„My sme sa o tom zákaze dozvedeli z médií. Nič o tom nevieme,“ reagoval hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik.

Novinár Imrich Gazda z portálu svetkrestanstva.sk naznačuje, že stop pre Bezáka sa dal čakať. „Kráčal po hrane, takže časom mohol takýto zákaz prísť a prišiel.“

Dostal rok „na osobné stíšenie“

Bezák už raz príkaz mlčať dostal. Nesmel hovoriť o dôvodoch svojho odvolania, čo vlani v decembri porušil. Už to podľa Gazdu nezopakuje.

Čo s bývalým arcibiskupom bude, nie je jasné. Bývalý poslanec KDH František Mikloško upozorňuje, že zákaz trvá do vyriešenia Bezákovho pôsobenia v cirkvi.

Vlani dostal rok „na osobné stíšenie“ a nemôže sa venovať pastoračnej činnosti. Potom sa bude musieť vyriešiť jeho ďalšie pôsobenie. Je možné, že ho nájde v zahraničí.

Katolícky kňaz Ján Sucháň, ktorý sa už roky prihovára veriacim cez éter, pripomína, že k pôsobeniu kňaza patrí najmä ohlasovať Božie slovo a evanjelium. Ani si nevie predstaviť, aké to teraz musí byť pre Bezáka ťažké.

„Kňaz je ako rozsievač zrna – slova. Úlohou rozsievača je rozsievať, a to bez ohľadu na to, či je to niekomu vhod, alebo nie, bez ohľadu na to, kam to zrno padne.“

Bezák v decembri v TA3 prelomil mlčanie:

Mediálne vystúpenia sa nepáčili aj Sokolovi

Bezák podľa neho rozhodnutie o zákaze prijal s pokorou.

„Ako keby chcel povedať, že je tu niekto väčší alebo niečo viac, pred čím sa skláňa a bolo by dobré, aby sme to rešpektovali a pomohli k tomu, aby prísľub, ktorý dostal, že jeho kauza bude vyriešená, sa čo najskôr naplnil.“

Sucháň má roky reláciu v rádiu Twist, dnes Viva. Spomína si, ako mu Ján Sokol naznačoval, aby v médiách nevystupoval.

„Pritom práve pán arcibiskup hovorieval, že sa nemôžeme nikam dostať. Tak som hovoril, že nejde o mňa, ja do rádia chodiť nemusím, ale ak už priestor máme, treba tam niekoho dať.“