Peter Šťastný: Gašparovič je hanbou Slovenska

Europoslanec SDKÚ hovorí, že do kandidatúry sa netlačí a čaká, či bude žiadaný.

5. mar 2013 o 20:00 Monika Tódová

Do prezidentskej kandidatúry sa nehrnie a skôr čaká, či ho niekto presvedčí ako v prípade vstupu do politiky. Na novom bratislavskom štadióne, ktorý postavil Juraj Široký, už bol, ale nepáči sa mu. PETER ŠŤASTNÝ.

Budete kandidovať za prezidenta?

„Uvažujem a nevylučujem to. Každý človek by mal rozmýšľať bez hraníc. Od deväťdesiatych rokov ma ľudia oslovujú a pred voľbami sa o tom rozpráva. Vždy som uvažoval. Chcem byť súčasťou diskusie. Na Slovensku vládne organizovaný zločin, ktorého jadrom sú bývalé nomenklatúry KSČ a dôstojníci ŠtB. Oligarchovia, medzi nimi aj Juraj Široký. Predražujú tendre a všetko majú podpísané úradníkmi a politikmi. Nikto ich za to nestíha. Takéto veci má trápia.“

Dokedy budete zvažovať?

„Beriem to veľmi športovo, nemám žiadny termín, debata sa začala. Ja aj mnohí ďalší kandidáti by boli mnohonásobne lepší ako súčasný prezident. Ten je podľa mňa hanbou.“

Kandidát, ktorý nekraľuje rebríčkom popularity, by mal začať rok pred voľbami.

„Súhlasím. Nie som po tom hladný. Mladých ľudí treba vyprovokovať, otvoriť im mysle a ukázať, kto sú tí, čo im sľubujú veci, ktoré nevedia splniť. Sú to ľudia, ktorí zdevastovali hospodárstvo aj morálku v krajine. Majú obsadené kancelárie prezidenta, predsedu vlády, justíciu, prokuratúru. Prečo sa prokuratúra nehýbe?“

video //www.sme.sk/vp/26382/

Prečo poslanec SDKÚ navrhol za generálneho prokurátora Dobroslava Trnku?

„Nežijeme v ideálnom svete a ľudia z minulého obdobia sa nachádzajú všade a asi aj v každej politickej strane.“

Od čoho závisí, ako sa s kandidatúrou rozhodnete?

„Od toho, aká bude vôľa. V živote som robil len veci, kde som sa cítil žiadaný a bol na mňa tlak. Aj do politiky ma Mikuláš Dzurinda dotlačil. Som veľmi šťastný, že som to prijal. Ľudí tu dennodenne okrádajú a už im musí byť zle. Toto je pre mňa nepochopiteľné, preto som takýmto veciam otvorený.“

Naposledy ste sa objavili v prieskume prezidentských kandidátov v roku 2003. Skončili ste siedmy. Predbehla vás Magda Vášáryová alebo aj Milan Čič. Zmenilo sa odvtedy niečo?

„Každý deň sa niečo mení, desať rokov je dlhé obdobie. Teraz je na Slovensku tichá masa a tá keď sa preberie, situácia sa radikálne zmení. Slovensko potrebuje kompetentných a bezúhonných ľudí na dôležitých miestach.“

Prezident je viac reprezentatívna funkcia ako výkonná a veľa toho zmeniť nemôže. V čom by nastala zmena?

„Tu nejde o kompetencie. Súčasný prezident ich má dosť a ešte si ich aj zvyšuje vlastnými interpretáciami. Je z toho jasné, že nie je svojprávny a koná na niečí príkaz. Ponúkol by som oveľa viac transparentnosti. Prezident má obrovský vplyv na politiku aj na občiansku spoločnosť.“

Niektorí vaši kolegovia v SDKÚ zostali prekvapení vaším uvažovaním a pýtali sa, prečo o tom nevedeli.

„Bol som prekvapený, keď som videl ten počet neprijatých hovorov a SMS správ. Keď sa rozhodnem, tak za nimi pôjdem. Sme v otvorenej spoločnosti, čím viac ľudí kandiduje, tým lepšie. Vždy sa to nejako vykryštalizuje. Teraz som sa chcel hlavne zapojiť do diskusie.“

FOTO: SME - GABRIEL KUCHTA

Aké vážne teda je vaše uvažovanie?

„Nie je smrteľne vážne. Je to posledná vec, ktorá by ma zaujímala. Ja som nechcel ísť ani do politiky, ale život ma naučil nepáliť mosty. Aj preto som povedal, že nevylučujem. Verte, že keby som to prijal, bola by to veľká obeta. Som nezávislý a slobodný a veľa som na tom pracoval.“

Mali ste neprijatý hovor aj od Pavla Freša?

„Mal som SMS správu.“

Už ste spolu hovorili?

„Ešte nie. Nie je to aktuálne.“

Dlhé roky chválite Mikuláša Dzurindu. Myslíte si, že ho kauza Gorila diskvalifikovala z politiky?

„Veľmi dúfam, že nie. Pri kauze Gorila robil to, čo mohol. Posúval to dopredu, aby sa to vyšetrovalo.“

Odpočúvanie bytu sa začalo za jeho vlády. Ak by naozaj chceli návštevníkov bytu dostať za korupciu do väzenia, SIS by sa obrátila na políciu a možno by sa im to podarilo v čase, keď naozaj ku korupcii dochádzalo.

„Inštinktívne som veľmi dôveroval šéfovi SIS Ladislavovi Pittnerovi. Materiál sa nazbieral a posunul sa na prokuratúru. Tam sa za Roberta Fica všetko zastavilo.“

Iba zlomok z toho. Reálnu šancu dostať aktérov kauzy do väzenia nevyužili.

„Dzurinda bol predsedom vlády a nepozeral sa na každý detail. Nemôže byť zodpovedný za každého človeka. Keď nastala zmena vlády, všetko sa zastavilo, na prokuratúre sa to zamietlo, veci sa začali strácať.“

FOTO: SME - JÁN KROŠLÁK

Hovoríte o organizovanom zločine v politike, ale pri Dzurindovi nemáte rovnaký meter.

„Nikto v tejto krajine neurobil pre Slovensko toľko čo Dzurinda. Dnes by sme boli na úrovni Bieloruska alebo Srbska, keby tu nebol. Niekedy možno platil cenu, a keď chcel získať väčšinu, možno musel aj oči zavrieť. Nikdy však nedal súhlas na svinstvo, to nie je on.“

Gorila podrobne opisuje úlohu pokladníka Gabriela Palacku v SDKÚ. Dzurinda sa od neho nikdy nedištancoval a dodnes sú kamaráti. To vám neprekáža?

„Ku konkrétnym veciam, ak nepoznám detaily, sa nebudem vyjadrovať. V SDKÚ sú určití ľudia, od ktorých sa dištancujem. Nie som všemohúci a nechcem súdiť, ale to, čo urobil líder SDKÚ pre Slovensko, to sa nedá zabudnúť.“

Neprepáčite mu viac ako iným politikom?

„Veď mu nikto ani po členky nesiaha. Kto chce psa biť, palicu si nájde. Aj v politike musíte niekedy zvoliť menšie zlo, aby ste dosiahli viac. Život ma to naučil. Nemôžete všetko vidieť biele alebo čierne.“

Dajú sa vyhrať prezidentské voľby chválením jedného z najnepopulárnejších politikov?

„Možno to ľuďom otvorí oči a pochopia, vďaka komu majú toľko blahobytu, koľko majú.“

V SDKÚ dnes platí uznesenie, že najlepšou kandidátkou pravice na prezidenta by bola Iveta Radičová. Stotožňujete sa s ním?

„Každý kandidát je niekoľkonásobne lepší ako súčasný prezident. Iveta Radičová priniesla na Slovensko slušnosť, transparentnosť, niekedy možno až priveľkú, a bola naivná. Trochu ako ja.“

Nie je vám ľúto, že zo strany odišla?

„Možno mala vysoké nároky spojené s idealizmom. Keď sa budeme navzájom sekať, vyhrajú totalitné živly. Niekedy naozaj treba veci prehltnúť a ísť dopredu, aby sa dosiahli pre ľudí dôležitejšie veci.“

FOTO: SME - GABRIEL KUCHTA

Sledovali ste kauzu prenájmu budovy daňového riaditeľstva funkcionárovi SDKÚ? Iveta Radičová to na rozdiel od zvyšku strany nepovažovala za transparentné.

„Sledoval. Bol to idealizmus. Nebolo to protizákonné. Ondrej Ščurka dal najnižšiu cenu. Akurát mal smolu, že bol z SDKÚ.“

V roku 2009 ste pred druhým kolom prezidentských volieb o Ivanovi Gašparovičovi povedali, že ľuďom by sa mohli otvoriť oči a že ste ho stretli v Ostrave s mafiánmi, ktorí už nežijú.

„To bolo nevypočuté varovanie pre ľudí.“

Zažaloval vás niekedy Gašparovič za tento výrok?

„Nie, ale môže, všetko podložím. Mikuláš Dzurinda bol mojím svedkom. Bolo to na hokeji na majstrovstvách sveta.“

Boli ste už na novom zimnom štadióne Juraja Širokého?

„Bol som tam na pozvanie ľudí z NHL, keď tu hrali Rangers, a počas šampionátu. Ja som sa hanbil. To je jeden tuctový treťotriedny štadión, kde keď som chcel ísť z luxusnej lóže na záchod, musel som ísť sto metrov a čakať v rade. Je to vyúčtované ako keby to bol najluxusnejší produkt v tejto kategórii.“

Ľudia si to pochvaľujú.

„Bodaj by si nepochvaľovali, keď to nepoznajú a zažili len ten starý štadión. Pamätám si, ako si v deväťdesiatych rokoch pochvaľovali aj ten, keď ho opravili a pribudla nová informačná kocka. Toto sa malo postaviť za tridsať miliónov, nie za viac ako trojnásobok.“