Gašparovič a Klaus si vymenili vyznamenania, spomínali na rozdelenie

V brnianskej vile, kde Klaus a Mečiar delili Česko-Slovensko, si Klaus s Gašparovičom vymenili ocenenia.

6. mar 2013 o 14:30 Peter Morvay, Peter Morvay, Miroslav Kern

Václav Klaus získal vyznamenanie za pokojné rozdelenie republík, Ivan Gašparovič za ich dobré vzájomné vzťahy.

BRNO. Slovenský prezident Ivan Gašparovič je oddnes veľkokrížovníkom Radu bieleho leva s reťazou.

Najvyššie české štátne vyznamenanie udeľujú osobám, ktoré sa zvlášť vynikajúcim spôsobom zaslúžili o Českú republiku.

Český prezident Václav Klaus sa, naopak, stal nositeľom slovenského Radu bieleho dvojkríža I. triedy.

Klaus udelenie radu Gašparovičovi odôvodnil jeho zásluhami o dobré vzťahy oboch štátov.

Gašparovičovo vysvetlenie vyznamenania pre Klausa bolo dlhšie a na prvom mieste sa spomínala Klausova zásluha o pokojný rozpad Česko-Slovenska.

Podobné spory sa inde často skončili vojnou, pripomenul slovenský prezident.

Stretnutie prezidentov sa symbolicky konalo v známej brnianskej pamiatke, vile Tugendhat, zapísanej v zozname svetového dedičstva UNESCO.

Práve tu dohodli v roku 1992 vtedajší premiéri Česka a Slovenska Klaus a Vladimír Mečiar rozdelenie spoločného štátu.

„Cítim to ako poctu za zhodnotenie dvadsaťročnej práce,“ vysvetľoval sám Gašparovič, čím si Rad bieleho leva zaslúžil.

Klaus, ktorého prezidentský mandát sa končí zajtra, zase povedal, že si slovenský rad obzvlášť váži, lebo je od krajiny, ktorú má rád a ktorú sa vždy snažil podporovať.

Gašparovičov prínos

Pocty Vyznamenania Rad bieleho dvojkríža 1. triedy Vyznamenanie pre občanov iných štátov, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj vzťahov so Slovenskom alebo šírili dobré meno Slovenska.

Dostali ho napríklad anglická kráľovná Alžbeta II., holandská kráľovná Beatrix, španielska kráľovná Sofia alebo kazašský prezident Nursultan Nazarbajev. Rad bieleho leva Pôvodne československý rad sa udeľuje od roku 1922. Dnes ho dostávajú tí, čo sa zvlášť vynikajúcim spôsobom zaslúžili o Českú republiku. Reťaz k radu I. triedy dostávajú len hlavy štátu.

Pred rokom 1989 rad získal Muammar Kaddáfí či Kim Ir Sen, neskôr kráľovná Alžbeta II. či prezidenti Bill Clinton a George Bush (ten bez reťaze už ako exprezident).

„Neoceňuje sa len osobný prínos prezidenta Gašparoviča, ide aj o to, ako Slovenská republika komunikuje s Českou republikou,“ povedal jeden z hostiteľov, juhomoravský hajtman Michal Hašek na otázku, v čom spočívali zvlášť vynikajúce zásluhy Gašparoviča o Česko.

„Ja sa k tomu nebudem vyjadrovať,“ odpovedal najprv Gašparovič na otázku SME, či pri udelení radu Klausovi zvážil aj žalobu za velezradu, ktorú po dlhých prípravách voči českému prezidentovi v pondelok odsúhlasil pražský Senát.

„Niečo nie je domyslené, treba uvažovať o tom, či sa môže amnestia v takejto forme dávať, alebo treba zmeniť ústavu, aby taká možnosť nebola,“ povedal napokon Gašparovič o žalobe, ktorú vyvolala i kontroverzná Klausova masová amnestia na rozlúčku.

„Ja by som to nespájal, je to vnútorná vec Českej republiky,“ povedal k žalobe na českého prezidenta hajtman Hašek.

Ten je podpredsedom českých sociálnych demokratov, ktorí žalobu na Klausa presadili.

Klauni

Organizátori ceremoniálu poskytli novinárom minimálny priestor, nemohli klásť otázky, tí slovenskí nedostali ani možnosť sledovať príchod prezidenta Gašparoviča k vile.

Pred vilou sa zišlo niekoľko desiatok väčšinou postarších prívržencov Václava Klausa.

Prišlo aj niekoľko študentov z Česka, aj zo Slovenska, dvaja z nich ozdobení červenými klaunskými nosmi zohrali ešte pred príchodom prezidentov paródiu na ich vzájomné vyznamenávanie sa.

Ku kritikom patril aj starší pán, ktorý sa predstavil ako Jan Ruml. Novinárom tvrdil, že pred vilou protestoval aj v roku 1992 proti rozdeleniu Česko-Slovenska. V rukách mal historický transparent s nápisom

„Hanba zrádcům Československa“, ktorý si odvtedy schovával.

„Slováci to chceli, nie my, a ako sú teraz šťastní,“ oponovala Rumlovi jedna z prítomných Klausových fanúšičiek.

Má ho aj Mussolini

Pôvodne československý Rad bieleho leva za sebou má veľmi bohatú minulosť. Udeľuje sa od roku 1922.

Medzi jeho prvých držiteľov patrí Benito Mussolini, získal ho v roku 1926 pre knihu oceňujúcu husitizmus a podporu československých légií v Taliansku za prvej svetovej vojny.

Klaus odchádza zneuctený, tvrdí Peter Schutz