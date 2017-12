Pre obžalobu prezidenta sa riadna schôdza o deň posunie

Smer urobil školácku chybu, že prenechal celé plénum národnej rady opozícii, hovorí Martin Poliačik z SaS.

6. mar 2013 o 11:59 tasr, sita

BRATISLAVA. Mimoriadna schôdza Národnej rady k obžalobe prezidenta Ivana Gašparoviča bude pokračovať v utorok 12. marca o 13.00 h.

Riadna marcová schôdza, ktorej začiatok bol naplánovaný na rovnaký termín, sa začne o deň neskôr, v stredu 13. marca o 9.00 h.

Dohodli sa na tom predstavitelia parlamentných strán na stredajšom poslaneckom grémiu.

Smer stále nevie, či sa zúčastní na mimoriadnej schôdzi o obžalobe prezidenta. Viacerí sociálni demokrati pripúšťajú, že klub Smeru sa opäť na rokovaní nezúčastní.

Vládna strana si postup dohodne na stretnutí klubu, ktoré sa uskutoční pred schôdzou.

Šéfka klubu Smeru Jana Laššáková pre TASR dnes uviedla, že strana naďalej považuje obžalobu hlavy štátu za nedôstojnú a neopodstatnenú.

Zatiaľ ale nevie povedať, či sa jej poslanci budú zúčastňovať na mimoriadnej schôdzi.

Poliačik: Paška bol krotkejší

"Zaujímavé bolo to, že na poslednom grémiu počas mimoriadnej schôdze sa pán Paška vyhrážal, že on schôdzu určite ukončí a dnes prišiel nejaký skrotnutý s tým, že bude musieť pokračovať v utorok normálne, ako určil pokračovanie podpredseda Figeľ," povedal po grémiu podpredseda poslaneckého klubu SaS Martin Poliačik.

Paška podľa jeho slov upozornil kolegov, že ide o precedens do budúcnosti a veci, ktoré "musia byť prerokované, na základe tohto prerokované byť nemusia".

Poliačik naopak zdôraznil, že opozícia pri svojom postupe dodržala rokovací poriadok parlamentu aj ústavu.

"Smer urobil školácku chybu, že prenechal celé plénum národnej rady opozícii. Keby boli trochu rozumní a nechali si tam jedného pešiaka, tak mohli celej situácii zabrániť. Sami by mali prísť na to, že aj keď sa cítia byť neohroziteľní, robia chyby. Mali by si to priznať a v národnej rade sa správať tak, aby sa správali ako väčšina a nie ako amatéri," uzavrel Poliačik.

Aj predseda poslaneckého klubu OĽaNO Jozef Viskupič dúfa, že predseda parlamentu svoje vyjadrenia nemyslel doslovne.

"Podľa názoru pána Pašku sa zaviedol nedobrý precedens tým, že väčšina môže rozhodovať o niektorých mimoriadnych situáciách v parlamente, napríklad pri odvolávaní ministra. Beriem to ako vyhrážku, že by sa ti mohlo skončiť takým spôsobom, že vyhodnotia situáciu ako nedôstojnú a tým väčšina rozhodne, dúfam, že len o prerušení schôdze a nie jej skončení," priblížil Viskupič.

Smeru stačil jediný poslanec

O prerušenie zasadnutia na mimoriadnej schôdzi 14. februára požiadala predsedníčka poslaneckého klubu SDKÚ Lucia Žitňanská s tým, aby schôdza pokračovala v dôstojnejších podmienkach, keďže poslanci vládneho Smeru po vystúpení predsedu parlamentu Pavla Pašku opustili rokovaciu sálu.

Plénum jej návrh odobrilo všeobecným súhlasom. Predsedajúci schôdze Ján Figeľ následne rokovanie prerušil s tým, že poslanci sa zídu 12. marca.

S takýmto postupom však nesúhlasil predseda parlamentu a asi desať minút po prerušení rokovania zvolal poslanecké grémium.

Ak by Smer vtedy v sále mal čo len jedného poslanca, ktorý by povedal, že s prerušením rokovania nesúhlasí, muselo by sa o prerušení hlasovať. Opozícia by na prerušenie schôdze v tom prípade nemala dosť hlasov.

Podľa opozičných strán prezident Ivan Gašparovič pri rozhodnutí nevymenovať parlamentom zvoleného kandidáta Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora prekročil svoje ústavné právomoci.

V parlamente preto iniciovala rokovanie o obžalobe hlavy štátu.