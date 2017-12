Mamojka stíha šéfovať školskému výboru aj viesť súkromnú školu

Poslanec Miroslav Beblavý upozornil novovymenovaného rektora Mojmíra Mamojku na možný konflikt záujmov.

6. mar 2013 o 12:45 sita, tasr





BRATISLAVA. Poslanec za Smer Mojmír Mamojka sa nechystá vzdať sa poslaneckého mandátu ani postu šéfa školského výboru v parlamente po tom, ako ho prezident vymenoval za rektora súkromnej Vysokej školy v Sládkovičove.

Tvrdí totiž, že súbeh týchto funkcií nie je v rozpore s právom ani s morálkou.

"Som zdravý, v špičkovej duševnej a fyzickej kondícii, takže kým mám to šťastie, tak mienim robiť aj to, aj to," povedal poslanec. Dodal, že pracuje 16 hodín denne a v oblasti, ktorej sa venuje, sa vyzná.

Podľa poslanca SDKÚ Miroslava Beblavého je veľmi citlivé byť predsedom konkrétnej inštitúcie a predsedom výboru, ktorý sa zaoberá zákonmi regulujúcimi túto sféru.

"Pri hlasovaniach si bude musieť dávať pozor, či presadzuje verejný záujem alebo svoju školu," doplnil.

Ďalší členovia výboru Martin Fronc (KDH) a Jana Žitňanská (SDKÚ) sú skôr za to, aby človek vykonával len jednu funkciu.

"Som zástanca toho, že človek má robiť jednu vec a práca poslanca je náročná, musí to však posúdiť on sám," dodala Žitňanská.

V ovplyvňovaní legislatívy neočakáva nejakú zmenu a Mamojkov prínos zatiaľ hodnotí pozitívne vzhľadom na to, s čím podľa nej prichádza do parlamentu minister školstva Dušan Čaplovič. "Zabránil niektorým nezmyslom alebo ich aspoň zmenšil," dodala.

Prezident Ivan Gašparovič vymenoval Mamojku za rektora súkromnej Vysokej školy v Sládkovičove v utorok.

Poslanec bol predtým dekan Fakulty práva Janka Jesenského na tejto vysokej škole.

Menovací dekrét rektora si od hlavy štátu v utorok prevzal aj Eduard Chmelár, ktorý je na čele súkromnej odbornej vysokej školy Akadémia médií, a tiež Ján Svák z bratislavskej súkromnej Paneurópskej vysokej školy.