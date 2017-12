Prieskum: Smer by nezostavil vládu sám, chýbal by mu jeden mandát

Prieskum agentúry Polis ukázal ako najsilnejšiu opozičnú stranu SDKÚ s takmer deviatimi percentami.

6. mar 2013 o 13:36 TASR





BRATISLAVA. Z prieskumu agentúry Polis vyplýva, že v prípade, že by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, víťazom by sa stal Smer. Získal by 39 percent hlasov.

Obhájil by tak svoje vládne postavenie a v 150-člennom pléne NRSR by obsadil 75 stoličiek.

Najsilnejšou opozičnou stranou by sa stala SDKÚ s 8,9 percentami hlasov a 17 mandátmi v parlamente.

Na post lídra opozície by sa tiež doťahovalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. To by získalo 8,5 percenta hlasov a v Národnej rade by obsadilo 16 stoličiek.

Nasledovalo by KDH (7,8 percenta hlasov a 15 mandátov), Most-Híd (7,7 percenta hlasov a 15 mandátov) a ako posledná by sa do parlamentu dostala Sloboda a Solidarita. Tá by podľa prieskumu získala 6,5 percenta hlasov a 12 mandátov.

Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý realizovala od 1. do 5. marca na vzorke 1100 respondentov pre spravodajskú televíziu TA3.

Slováci najviac veria Ficovi a Kaliňákovi

Najdôveryhodnejším politikom je podľa prieskumu súčasný premiér a šéf vládnucej strany Smer Robert Fico. Dôveruje mu 28,5 percenta opýtaných.

V rebríčku dôveryhodnosti sa za Ficom umiestnil minister vnútra Robert Kaliňák s 15,1 percentami hlasov, šéf Mosta-Híd Béla Bugár s 8,2 percentami a expremiérka Iveta Radičová s 8 percentami hlasov.

Piatym najdôveryhodnejším sa stal prezident Ivan Gašparovič, ktorý získal 7 percent hlasov.

Desiatku dôveryhodných politikov podľa prieskumu uzatvára Miroslav Lajčák (6,7 percenta hlasov), Igor Matovič (6,2 percenta hlasov), Radoslav Procházka (6,2 percenta hlasov), Pavol Frešo (5,3 percenta) a Daniel Lipšic (4,4 percenta).

(Opozíciu predstavujú SDKÚ, OĽaNO, Most, KDH, NOVA a SaS; strany sú započítané, aj keby nedosiahli v prieskume 5 %)

Premiér vedie aj rebríček nedôveryhodnosti

V rebríčku najmenej dôveryhodných politikov sa tesne po Ficovi s 30,6 percentami hlasov ocitol Mikuláš Dzurinda s 30,5 percentami a predseda KDH Ján Figeľ so 16,1 percentami.

Nasleduje predseda SaS Richard Sulík (14,3 percenta hlasov) a prezident Ivan Gašparovič je podľa prieskumu piatym najnedôveryhodnejším politikom s 13,4 percentami hlasov.

Za ním sa umiestnili Ivan Mikloš (11,4 percenta hlasov), Ján Slota (11 percent hlasov), Daniel Lipšic (9,8 percenta hlasov), Robert Kaliňák (9,7 percenta hlasov) a Vladimír Mečiar (7 percent hlasov).

TASR informoval Ján Baránek z agentúry Polis Slovakia.