Adopcie nepovolíme, kým Taliani nedodajú chýbajúce správy

Kým Taliani nedodajú informácie o našich deťoch, minister práce adopcie na Apeninský polostrov nepovolí.

BRATISLAVA. Slovensko nepozná osudy 72 detí adoptovaných do Talianska. Chýbajú oficiálne správy, ako sa im v nových rodinách darí.

To, čo naznačila už minulý týždeň viceprezidentka talianskej Komisie pre medzinárodné adopcie Daniela Bacchetta, dnes potvrdil minister práce Ján Richter (Smer).

Problém priznal po viac ako dvoch týždňoch, čo sa z Ríma vrátila šéfka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC) Andrea Císarová.

Čakáme na Talianov

Tá sa pýtala na 117 postadopčných správ. Časť v Ríme dostala. Zvyšok musí komisia doplniť do 15. apríla. Dovtedy platí pozastavenie adopcií do Talianska.

Správy chýbajú najmä z rokov 2003 až 2005. Ako sa vtedy deti mali, spätne nezistíme.

„Nedá sa to antidatovať, ale pre nás je dôležité, že dostaneme teraz čerstvú správu,“ hovorí Richter.

Postadopčné informácie chýbajú z obdobia, keď centru šéfovala riaditeľka Alena Mátejová, ktorá včera cez SMS napísala, že otázky máme poslať jej právnikom.

Prečo správy na komisii neboli, hoci to medzištátny protokol vyžadoval, nevysvetlil ani taliansky veľvyslanec Roberto Martini.

Najviac z nich sa týka agentúry Famiglia e Minori, ktorá prišla v roku 2010 o licenciu. Cez ňu odišlo 174 z 269 detí.

„Nesplnila legislatívne náležitosti,“ odpovedal všeobecne, prečo agentúra zanikla.

Talianska strana poslala CIPC informáciu o zrušení licencie pre agentúru v septembri 2010. Richter dnes tvrdil, že Taliani nás o dôvodoch neinformovali.

Diktafóny však zachytili, ako si s Císarovou šepká, že takúto informáciu vtedy Slovensko ani nežiadalo.

Richter vytkol bývalému vedeniu ministerstva, že adopciám nevenovalo dostatočnú pozornosť a po zrušení agentúry malo nariadiť kontrolu spisov.

Ukazujú prstami

„Ľudsky mi je to ľúto, ale ak by som vtedy mala informácie, aké má teraz minister, konala by som,“ bráni sa bývalá štátna tajomníčka rezortu Lucia Nicholsonová (SaS).

Tvrdí, že dostávala len formálne výročné správy. Tá z roku 2010 zrušenie agentúry nespomína.

„Keď už sa vraciame do minulosti, ukážme, kto sedel na ministerskej stoličke pred nami,“ dodala Nicholsonová.

Upriamila pozornosť na Vieru Tomanovú (Smer), za ktorej šéfovania boli adoptované aj slovenské dievčatá Julka a Jolka.

Ich príbeh o možnom tehotenstve problém s medzištátnymi adopciami otvoril.

Richter zopakoval, že dievčatá sú v poriadku a tehotné neboli. Na otázku, či Císarová dostala lekárske správy o dievčatách, však on ani ona neodpovedali.