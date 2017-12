Čaplovič priznal šafárenie s autami. Roky z nich mal niekto výnosný biznis

Jedno ministerské audi podľa výkazu najazdilo v priemere 530 kilometrov denne. Aj cez víkendy.

7. mar 2013 o 10:39 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Opotrebovanie limuzín ministerstva školstva, ktorým zdôvodňovalo, prečo si muselo draho prenajať Audi A6, bolo vo viacerých prípadoch vymyslené.

Po týždňoch mlčania ministerstvo pripustilo, že z áut mal niekto dlhé roky výnosný biznis. Najvyšší funkcionári však vyviazli bez trestu.

Po duplicitných faktúrach za servis v tisíckach eur sú ďalším dôkazom o podvodoch záznamy o najazdených kilometroch, ktoré eviduje stanica emisnej kontroly.

Jedno ministerské audi by podľa prepočtov SME muselo počas dvoch rokov najazdiť denne vyše 530 kilometrov vrátane víkendov a sviatkov. Pri ďalšom to vychádza na 390 kilometrov za deň.

Údaje sa týkajú rokov 2008 až 2010. V ďalších dvoch rokoch papierová vyťaženosť tých istých áut výrazne klesla na primeranú hodnotu okolo 120 kilometrov za deň.

Ochranka pravdu nepovie

Školstvo Autopark v októbri si prenajali Audi A6 za tritisíc eur mesačne ,

, kto na ňom jazdil, taja ,

, odvolali sa na havarijný stav vlastných áut ,

, poukazovali najmä na vysoký počet kilometrov,

stav tachometrov bol však zrejme fiktívny,

ministerstvo platilo duplicitne za servisné služby.

Bývalý štátny tajomník Radičovej vlády Jaroslav Ivančo (SDKÚ) si nespomína, žeby vtedy riešili nejaké problémy so správou autoparku.

„Ani to nebolo v mojej kompetencii. Len si pamätám, že auto, ktoré mi bolo pridelené, malo najazdených veľmi veľa kilometrov.“

Ministerstvo vnútra vo štvrtok odmietlo povedať, koľko kilometrov denne v priemere najazdí niektorá z limuzín v správe Úradu na ochranu ústavných činiteľov.

„Údaj v číselnom vyjadrení nemôžeme poskytnúť,“ povedala bez bližšieho vysvetlenia Alena Koišová z tlačového oddelenia.

Bývalý ochrankár Jozef Žaťko, ktorý v minulosti poukázal na rôzne spôsoby, akými sa kradne benzín, si nevie predstaviť, žeby vykazované hodnoty mohli byť reálne.

„Ak by šofér išiel po meste vtedy maximálnou povolenou 60­kilometrovou rýchlosťou, musel by jazdiť viac ako osem hodín v kuse bez zastavenia, pribrzdenia alebo čakania na semafore. A tak by to muselo byť počas tých dvoch rokov každý deň.“

Pretáčali kilometre?

Vysvetlením môže byť, že na tachometri niekto pretáčal kilometre a ušetrený benzín si zobral. Ministerstvo školstva tieto zistenia odmietlo komentovať. Na otázky poslané ešte v stredu nereagovalo.

V ten istý deň však vydalo stanovisko, podľa ktorého denník SME tendenčnými článkami o podvodoch s autami rozoštváva učiteľov, ktorí žiadajú vyššie platy.

Vo štvrtok už hovorca Michal Kaliňák oznámil, že nariadili kontrolu, ktorá odkryla závažné zistenia. „Vedúci služobného úradu Ivan Stankovský v tejto súvislosti ukončil spoluprácu s dvoma dlhoročnými zamestnancami, ktorí spravovali vozový park.“ Jeden bol v službe od roku 1993, druhý od roku 1995.

Na otázku, či bude vyvodená zodpovednosť aj voči Stankovskému, ktorý vlani v októbri podpisoval zmluvu o prenájme Audi A6 za tritisíc eur mesačne od firmy Jirka Malchárka, Kaliňák opäť neodpovedal. Povedal len, že audit vozového parku bude pokračovať a nevylučujú ani trestnoprávnu dohru.

Čaplovičov človek prežil

Stankovský je blízkym človekom ministra Dušana Čaploviča. Na otázky o prenájme odpovedal e­mailom cez tlačové oddelenie ešte v utorok, teda pred výsledkami kontroly.

Trval na tom, že prenájom bol v poriadku. „Auto bolo prenajímané z dôvodu vyradenia vysoko opotrebovaných vozidiel a prevádzky technicky nespôsobilých vozidiel.“

Pokyn na zrušenie prenájmu dal premiér Robert Fico koncom januára, keď sa kauza objavila v médiách.

Za prenájom ministerstvo celkovo zaplatilo vyše desaťtisíc eur, čo je zhruba cena novej fabie.