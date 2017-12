Ščurka v SDKÚ skončil, zrušili celý jeho zväz

Stranícky súd potvrdil rozhodnutie prezídia a vylúčil Ondreja Ščurku zo strany. Osobne sa obhájiť nemohol.

BRATISLAVA. Podnikateľ Ondrej Ščurka z kauzy daňového riaditeľstva už nie je členom SDKÚ.

Neexistuje už ani miestny zväz strany v Nitre, ktorého bol Ščurka predsedom. Všetci jeho približne 130 členovia tak prišli o členstvo v strane.

Stranícky súd vo štvrtok po dvoch hodinách rokovania potvrdil rozhodnutie prezídia z januára.

Ščurka sa chcel na súde obhajovať, ale nepustili ho dnu s odôvodnením, že jeho písomné stanovisko majú. Čakal na chodbe dve hodiny na výsledok, ale ani ten mu potom nepovedali.

Podľa generálneho sekretára Štefana Kužmu je to pri rozhodovaní súdu bežné. Rozhodnutie najprv písomne vyhotovia a potom ho poštou odošlú vedeniu strany aj Ščurkovi.

Kužma tvrdil, že rozhodnutie nepozná ani on.

SME rozhodnutie potvrdil jeden zo sudcov. Rozhodovalo ich sedem - z každého kraja jeden s tým, že zástupca nitrianskeho kraja bol z rozhodovania vylúčený, keďže išlo o jeho kraj.

Miestny zväz Nitra popoludní zmizol aj zo zoznamu miestnych zväzov SDKÚ na internetovej stránke strany.

Vinili ho z porušenia stanov

"Považujem to za nehoráznosť. Je to vymyslené a nepodstatnené. Rušia jeden z najaktívnejších miestnych zväzov na Slovensku," komentoval výsledok Ščurka.

Podľa neho je to v rozpore s tým, že SDKÚ chce byť lídrom v zmenách v justícii.

"Počkám si na vyjadrenie, nič rozumné nemohli vymyslieť. Skôr to bude trapné." Rozhodnutie dá Ščurka ešte preskúmať právnikom.

Prezídium vo svojom uznesení z 30. januára uviedlo, že Ščurka poškodil dobré meno SDKÚ, čím porušil stanovy, ktoré hovoria o pravidlách politickej zodpovednosti. To sa malo stať v troch prípadoch. Prvým je kauza daňového úradu.

Podľa prezídia sa kauza podpísala pod celkový slabý výsledok SDKÚ vo voľbách. Ščurkova firma dostala od daňového riaditeľstva zákazku na prenájom budovy daňovému úradu v Košiciach.

Pred voľbami ale vedenie SDKÚ na čele s Mikulášom Dzurindom tvrdilo, že nejde o klientelizmus. Proti bola iba Iveta Radičová.

Podľa Aliancie fair-play Ščurka síce dal najlacnejšiu ponuku, ale podmienky súťaže mu boli šité na mieru.

"Nechajme tretí sektor, nech prejde voľbami, nech riadi štát," hovorí Ščurka. Ich výhrady odmieta.

Kamarát s Dzurindom

SDKÚ tiež Ščurkovi vyčíta, že strana mala v Nitre slabší výsledok ako predtým, na čo on hovorí, že to mala aj inde a nemôže to byť dôvod rozpustenia strany.

Tretím dôvodom je údajný podvod pri primárkach pred voľbami do VÚC v roku 2009 v Nitre. Strana o ňom doteraz nehovorila a podľa Ščurku ide o vymyslenú kauzu.

Sekretár Kužma na otázku, prečo kauzu daňového riaditeľstva nekritizoval už pred voľbami, povedal, že vtedy on, ani predseda strany Pavol Frešo neboli vo významnejšej funkcii.

Kužma sa ešte pred rozhodovaním prezídia so Ščurkom stretol a ponúkol mu, aby zo strany dobrovoľne vystúpil. Vedenie si podľa neho myslí, že nemôže byť aj podnikateľ aj vplyvný člen strany, s čím Ščurka nesúhlasí a ponuku od Kužmu odmietol.

V Nitre zostane po rozpustení tohto miestneho zväzu ešte 55 zväzov. Členovia rozpusteného zväzu majú teraz do 15 dní možnosť požiadať nanovo o preregistrovanie do strany.

Ščurka už povedal, že tak neurobí a bude sa venovať podnikaniu.

Ščurka je kamarát bývalého predsedu strany Mikuláša Dzurindu, hovorí ale, že prípad spolu nekonzultovali.

Dzurinda sa ho už verejne zastal. Ščurkova manželka vlastní firmu s partnerkou bývalého pokladníka SDKÚ Gabriela Palacku.