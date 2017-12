Glváč: Do Mali pošleme vojakov, ak bude treba

Nasadenie našich vojakov závisí od požiadaviek Európskej únie, ktorá za operáciu zodpovedá.

7. mar 2013 o 17:34 SITA

Slovensko by mohlo prispieť predovšetkým vojenskými mentormi a zapojiť sa tak do cvičenia domácich jednotiek.

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nevylučuje do budúcnosti nasadenie slovenských vojakov do operácie v Mali.

Po stredajšom rokovaní ministrov obrany krajín V4, Francúzska a nemeckého štátneho tajomníka to potvrdil šéf slovenského rezortu obrany Martin Glváč.

Agentúru SITA o tom informovala rezortná hovorkyňa Martina Balleková.

Nasadenie našich vojakov však závisí od aktuálnych požiadaviek Európskej únie, ktorá za operáciu zodpovedá.

Minister ponúka vojenských mentorov

„My sme deklarovali možnosť vyslania našich vojakov v určitom počte, ale v prvom nasadení už boli spôsobilosti, ktoré sme ponúkali, naplnené. V prípade, že bude potrebné ich doplnenie, sme pripravení zapojiť sa,“ uviedol minister.

Zároveň spresnil, že Slovensko by mohlo prispieť predovšetkým vojenskými mentormi a zapojiť sa tak do cvičenia domácich jednotiek.

Ako ďalej minister Glváč uviedol, aktuálne informácie o situácii v Mali získal počas rokovania V4 v rozšírenom formáte od francúzskeho ministra obrany.

„Dostali sme komplexnú informáciu, ako vyzerá situácia v Mali. Domnievam sa, že sa to dotýka aj nás ako Slovenska a Európy určite, pretože Mali je bodom pre teroristov, obchodníkov s drogami a obchodníkov so zbraňami a to, čo sa tam našlo, dokazuje len správnosť nasadenia francúzskych a spojeneckých vojsk v Mali,“ povedal minister.

Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák ešte v polovici februára rozhodol, že Mali poskytneme humanitárnu pomoc 20-tisíc eur.

Krajiny V4 plánujú spoločnú bojovú skupinu

V súvislosti s prípravou bojovej skupiny Európskej únie krajín V4 šéfovia rezortov obrany v stredu diskutovali aj o možnosti nasadenia takejto skupiny pri konflikte, ako sa aktuálne rieši napríklad v Mali.

"Hovorili sme o tom, či by mohla byť v takomto rozsahu, alebo v nejakom menšom nasadená takáto spoločná jednotka,“ vysvetlil Glváč.

Zároveň dodal, že rokovanie v rámci V4 bolo prelomovým. „Myslím si, že V4 v rezortoch obrany je veľmi dynamická a môžem povedať, že ide o dokonca o priateľské vzťahy a nie je to len formálna záležitosť. Keď bude pokračovať tento formát, môžeme našu spoluprácu naozaj posunúť ďaleko, ďaleko dopredu,“ dodal.

Glváč v stredu v Poľsku podpísal s poľským rezortným kolegom aj bilaterálne memorandum o spolupráci slovenských a poľských špeciálnych síl.

Ministri krajín V4 zároveň podpísali dokument Letter of Intent, ktorým krajiny V4 formalizujú svoj zámer vytvoriť v roku 2014 spoločnú bojovú skupinu EÚ krajín V4, ktorá by mala byť v pohotovosti v prvom polroku 2016 a s Poľskom ako vedúcou krajinou.