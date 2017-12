Kaliňák by uvítal, keby mala Únia komisára pre rómsku problematiku

Rómsky problém nie je podľa slovenského ministra vnútra problémom len niekoľkých štátov.

7. mar 2013 o 20:00 TASR

BRUSEL. Aspekty spojené s takzvanou rómskou reformou zameranou na zlepšenie životných podmienok rómskej komunity na Slovensku boli súčasťou štvrtkových rokovaní ministra vnútra Roberta Kaliňáka so štvoricou eurokomisárov v Bruseli.

Kaliňák si z hľadiska snáh o riešenie problémov Rómov vie predstaviť vytvorenie postu európskeho komisára pre rómske otázky, čo od Európskej komisie požaduje Európsky parlament.

Kaliňák v rozhovore pre TASR priznal, že riešenie tém spojených s rómskou komunitou na Slovensku je momentálne na kritickej úrovni a je preto viac ako vítaný badateľnejší pokrok v tejto otázke.

Problém vidí aj vo Francúzsku či Španielsku

Minister vnútra privítal ochotu Európskej komisie finančne sa podieľať na projektoch zameraných na rómske otázky, čo je aj v záujme Únie, pričom ocenil, že vďaka rôznorodosti externého financovania bude môcť vláda pristúpiť k dôraznejším opatreniam v prospech rómskej komunity ako doteraz.

Na otázku TASR, či by jeho rezort privítal vytvorenie nového postu eurokomisára zodpovedného výlučne za riešenie rómskej problematiky v Európe, Kaliňák odpovedal, že to patrí do kompetencií ministerstva zahraničných vecí, avšak dodal, že ide o celoeurópsky jav a vie si preto predstaviť koordinovanú spoluprácu v tejto oblasti na úrovni Únie.

"Asi by to svoj význam malo. Ukazuje sa, že tak ako je komisárka Kristalina Georgievová zodpovedná za otázky manažmentu katastrof a humanitárnej pomoci, vďaka čomu si rýchlo dokážeme porozumieť na projektoch, ktoré zvyšujú bezpečnosť občanov jednotlivých krajín, svoj význam z pohľadu mňa ako ministra vnútra by mal aj komisár pre rómsku problematiku," povedal Kaliňák.

"Rómsky problém, ako sa ukazuje, nie je len problémom niekoľkých štátov ako sú Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Česká republika. Už mnoho krajín tento problém priamo pociťuje," povedal ďalej Kaliňák.

Spomenul v tejto súvislosti Francúzsko a Španielsko ale aj Portugalsko a Belgicko, ktoré sú magnetom napríklad pre rumunsky hovoriacich Rómov.

Za eurokomisára je aj šéf európskych socialistov

Otázka Rómov je podľa Kaliňáka jedna z tém, ktoré rezonujú aj pri odmietaní vstupu Rumunska a Bulharska do Schengenskej zóny, aj keď to nikto oficiálne nepotvrdí.

Naposledy to bol predseda socialistov a demokratov (S&D) v Európskom parlamente Hannes Swoboda, ktorý 20. februára tohto roku vyzval Európsku komisiu na vytvorenie postu komisára pre rómsku problematiku - z dôvodov lepšej ochrany rómskych komunít v Európe, ktoré čelia chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

V rámci EK je za celoeurópsku stratégiu pre Rómov zodpovedný jej podpredseda Maroš Šefčovič, ktorý vlani uviedol, že rozpočet Únie na roky 2014-2020 pamätá aj na financovanie projektov pre rómske komunity. Komisia sa zatiaľ k vytvoreniu nového postu pre Rómov nevyjadrila.