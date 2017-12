Fico hodnotil rok od volieb: Zatiaľ nám nikto chybu neukázal

Kým opozícia by mu za prvý rok vlády dala päťku, premiér si za opatreniami vlády stojí. Opäť varoval pred zlepencom.

8. mar 2013 o 11:25 tasr, sita

Kým opozícia by mu za prvý rok vlády dala päťku, premiér si za opatreniami vlády stojí. Opäť varoval pred zlepencom.



BRATISLAVA. Predseda vlády Robert Fico si stojí za opatreniami, ktoré prijala jeho vláda s cieľom konsolidácie verejných financií.

Vyhlásil to v piatok pred novinármi na margo hodnotenia roku od parlamentných volieb.

"Netvrdím, že sme neomylní. Ak sa v budúcnosti ukáže, na základe faktov a analýz, že nejaké rozhodnutie vyslovene poškodilo podnikateľský sektor, hospodársky rast, sme pripravení ho prehodnotiť. Zatiaľ ale neprišiel nikto s tým, že tu ste urobili chybu a toto spôsobuje vážne problémy v ekonomike," zdôraznil Fico.

Pán Boh nás ochraňuj pred zlepencom, hovoril

Najpodstatnejšie podľa neho je, že na Slovensku máme veľmi stabilnú vládu.

"Pán Boh ochraňuj túto krajinu, keby sme mali zlepenec. Vôbec si neviem predstaviť, akú by mali schopnosť prijímať vážne rozhodnutia, ktoré sme my na seba zobrali, rozhodnutia, ktoré sú pre Slovensko životne dôležité," myslí si.

Premiér tiež tvrdí, že jeho vláda je bez škandálov. "Dnes je vo vláde jedna strana a hoci som sa toho na začiatku bál, sme flexibilnejší," priznal.

Uplynulý rok hodnotí predseda vlády ako ťažký. "Sme šiesta najotvorenejšia ekonomika na svete, preto to bol rok ťažký a ešte nás čaká veľa roboty. Je tu aj dôvod na istú mieru optimizmu, druhá polovica roku 2013 by mala byť rastová, v roku 2014 to isté, " povedal.

"Slovensko bude jednou z mála krajín s pozitívnym hospodárskym rastom, teda asi až tak zle to nerobíme, ako to naša milovaná opozícia hovorí. Ostatné krajiny sú v hlbokej recesii," reagoval na výčitky opozičných strán, ktoré dali vláde najhoršiu známku päťku. Fico si sám známku udeliť nechcel.

video //www.sme.sk/vp/26431/

Vysokú nezamestnanosť obhajuje Európou

Opozícii premiér na oplátku odkázal, že jeho vláda sa rozhodla ísť cestou zdaňovania najmä vyšších príjmov firiem či bánk.

"Na druhej strane bola jediná alternatíva, ktorú ponúkala pravica a síce cesta zvyšovania DPH. To sme principiálne odmietli. Oplatilo sa, lebo tempo inflácie spomalilo, tempo zdražovania je teda pod kontrolou," vyhlásil.

Na margo vysokej nezamestnanosti Fico podotkol, že historicky najvyššia nezamestnanosť je momentálne v Česku, v eurozóne a v Únii.

"Ak teda závisíme od toho, čo sa deje v Európe, je pochopiteľné, že je nárast a tlak na nezamestnanosť aj na Slovensku. Do evidencie však v januári 2013 pribudlo menej ľudí, ako v januári 2012, keď vládla pravica. Z toho len vyplýva, že Zákonník práce alebo úprava daní nemala vplyv na tempo zvyšovania nezamestnanosti," tvrdí premiér.

Vláda by padla aj bez eurovalu, myslí si líder SDKÚ

Rok po parlamentných voľbách hodnotili vládu Roberta Fica aj predstavitelia opozičných strán.

Vládny Smer je podľa lídra SDKÚ Pavla Freša z hľadiska fungovania na politickej scéne, nie hodnôt, profesionálna prvotriedna strana, ktorá robí dobre svoju prácu, aj keď tá je postavená na zlých základoch.

To je príčinou, prečo neustále vedie prieskumy verejnej mienky. Frešo dal vláde za prvý rok od parlamentných volieb najhoršiu známku päť.

To, čo sa dnes deje v štáte, je podľa neho obrovskou zodpovednosťou ľavice.

"Aj pre krízu, no aj pre nie veľmi vydarené opatrenia vlády, máme rekordnú nezamestnanosť, klesá úroveň hospodárskeho rastu. Za vlád, ktoré viedla SDKÚ, nezamestnanosť klesala, potom už boli len prudké nárasty. Toto nie je o ideológii, ale o suchej ekonomike, ako riadite hospodárku politiku štátu," myslí si.

Za najvážnejšiu chybu kabinetu označil zrušenie rovnej dane. "Premiér nadradil ideológiu nad ekonomiku. Bola to obrovská chyba," zdôraznil.

Pred rokom 10. marca 2012 došlo podľa Freša v parlamentných voľbách k obrovskej porážke celej stredopravej scény.

Frešo sa domnieva, že ak by vláda Ivety Radičovej nepadla na eurovale, rozpadla by sa na niečom inom. "Išlo by o praktické ekonomické veci," povedal.