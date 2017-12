Prešovský Tomark vyrobí pre Čínu 50 malých lietadiel

Zákazka do Číny bude väčšia ako doterajšia celá výroba malých lietadiel typu Viper.

8. mar 2013 o 11:15 SITA

PREŠOV. Prešovská strojárska firma Tomark vyvezie v tomto roku do Číny 50 ultraľahkých lietadiel typu Viper SD-4.

S vývojom malých lietadiel tu začali pred ôsmimi rokmi, popri výrobe rámov na kamióny, tlakových nádrží, konštrukcií žeriavov a strojárskych výrobkov podľa výkresovej dokumentácie zákazníka.

Prvé lietadlo tu vyrobili v roku 2006. Podľa informácií generálneho riaditeľa firmy Daniela Tomka staršieho doteraz skonštruovali 45 lietadiel niekoľkých verzií.

Finálne montáže v Číne

Zákazka do Číny bude väčšia ako doterajšia celá výroba Viperov. Prvé kusy vyvezú na prelome mesiacov apríl máj. Finálne montážne práce budú robiť na pôde odberateľa.

"Nie je to ľahká úloha, veríme, že to do konca roka zvládneme. Naše lietadlá lietajú v USA, v celej Európe a tiež napríklad v Angole. Otvorené zákazky pre tento rok máme ešte do Ruska, Švédska, Nemecka a na Nový Zéland,“ povedal Tomko.

Lietať na nich budú predovšetkým športoví a turistickí piloti, využívajú ich podnikatelia na kratšie trasy do tisíc kilometrov a sú vhodné do leteckých škôl.

Lietadlá Viper dosahujú cestovnú rýchlosť 200 kilometrov za hodinu, doletia podľa obsahu nádrží do vzdialeností 800 až 1 160 kilometrov. Stroj pre dve osoby váži okolo 300 kilogramov, hlavným konštrukčným materiálom je superdural.

Miliónové investície

Tomko uviedol, že krízu prežili vďaka moderným technológiám. Firma pravidelne ročne investovala okolo 1,5 milióna eur hlavne do zváračských a deliacich technológií.

V tomto roku si naplánovali investície vo výške 1,8 milióna eur. V apríli im príde kombinovaný laserový sekovací stroj, v máji pribudne nové robotizované pracovisko zamerané na dlhé konštrukčné zvarence.

Spoločnosť Tomark svoju produkciu exportuje do zahraničia, hlavných odberateľov má v Nemecku, Francúzsku, na domácom trhu sa umiestni asi pol percenta výroby.