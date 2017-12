Pre súboj Sulíka a Kollára nesmú do SaS noví ľudia

Sulík a Kollár debatovali pred členmi. Ide o prvý duel súperov, ktorý strana u nás urobila.

8. mar 2013 o 13:59 Mária Benedikovičová, Mária Mihaliková

Agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom SME.

BRATISLAVA. Kým si SaS nezvolí nového predsedu, nové tváre do strany neberú.

„Máme desiatky prihlášok, ale dohodli sme sa, že sa o nich rozhodne až po voľbách,“ priznal šéf SaS Richard Sulík, ktorý bude budúcu sobotu súperiť o kreslo s Jozefom Kollárom.

Obaja očakávajú tesný výsledok, a tak by o novom lídrovi mohol rozhodnúť ten, kto by bol úspešnejší v nábore nových členov.

„Rozdiel môže byť pár hlasov, preto je vhodné, aby sa rozhodnutie o prijatí nových ľudí spravilo po budúcotýždňovom kongrese,“ hovorí Kollár.

On aj Sulík odmietli, že by republiková rada SaS prijala opatrenie z obavy, aby sa cez nových členov nezmanipulovali výsledky. „Je to normálna vec, na ktorej sme sa zhodli,“ dopĺňa Kollár.

Médiá na debatu nepustili

Duel medzi svojimi SaS založil Sulík v roku 2009 a prvýkrát zažíva súboj o predsednícke kreslo.

Ako prvá strana na Slovensku si zorganizovala duel súperov, podobný predvolebným diskusiám v televíziách. Pozvala naň na piatkový večer všetkých 280 členov, médiá na akciu nepustila.

„Duel si vyžiadali členovia. Inšpiráciou boli debaty Miloša Zemana a Karla Schwarzenberga,“ vraví Kollár.

Súboj so Sulíkom je podľa neho o dvoch koncepciách. „Prvá nechce nič meniť. Mne ide o profesionalizáciu a demokratizáciu strany,“ povedal Kollár. Bližšie nechcel Sulíka komentovať.

Zdržanlivý je aj Sulík. „Pre mňa je dôležité presvedčiť členov, že moja predstava o strane je lepšia ako Jozefova.“

Sulík už v októbri pre SME povedal, že teraz je preňho najdôležitejšie udržať si funkciu. „Je to vec, ktorá má pre mňa najvyššiu prioritu.“

Sulíkovi škodí Kočner

V strane čelil kritike najmä pre videonahrávky, na ktorých ešte ako šéf parlamentu rozoberal s podnikateľom z mafiánskych zoznamov Mariánom Kočnerom aj voľbu generálneho prokurátora, pre ktorú sa vláda Iveta Radičovej takmer rozpadla.

Viacerí straníci tvrdili, že SaS dosiahla slabý výsledok vo voľbách aj pre videá. V marci získala necelých šesť percent, vo voľbách v roku 2010 mala vyše 12 percent.