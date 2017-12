Fico rok po víťazných voľbách: Svet je naruby, úrad na zabitie

ROBERT FICO sa možnou kandidatúrou na prezidenta nezaoberá a právomoci hlavy štátu určite meniť nebude.

8. mar 2013 o 20:06 Monika Tódová, Konštantín Čikovský, Monika Tódová

„Začal by som blahoželaním ženám aj vám,“ povedal na úvod rozhovoru v Medzinárodný deň žien premiér ROBERT FICO. Od SME dostal poslednú knihu Shootyho karikatúr. „To rád prijmem. Shooty je dobrý,“ povedal, hoci na súde je jeho žaloba pre karikatúru. Po trištvrte hodine odchádzal so slovami „toto bolo veľmi trápne, čo ste predviedli“. Neskôr zatelefonoval do SME a ospravedlnil sa. „Nebolo to vhodné.“ Je pripravený pokračovať v rozhovore na ekonomické témy. „Mám všelijaké dobré čísla, je čo povedať.“

„Viete, že sa vyhýbam čítaniu denníkov, počúvaniu rádia a pozeraniu televízie, pokiaľ ide o politické témy. Pracujem len s tým, čo mi predloží tlačový odbor. Vôbec neviem, čo napísala.“

Že svojím výrokom o menšinách ste urazili jej otca a matku, židovských partizánov. „Odvahou, občianskymi cnosťami a bojom proti fašizmu pomohli urobiť zo Slovenska vojnou neporazenú krajinu napriek jej spojenectvu s Hitlerom.“ Nemyslíte, že by ste sa mali riadne ospravedlniť?

„Ja som nič také, čo by urazilo otca alebo mamu pani Szatmáry nepovedal. Toto, čo hovoríte, nemá žiadny súvis s tým, čo som hovoril na Matici Slovenskej.“

Váš výrok ju urazil.

„Mrzí ma, ak menšiny pochopili individuálny prípad, ktorý som zovšeobecnil, ako niečo, čo sa ich dotklo. Niekoľkokrát som o tom hovoril aj v rozhovore s Új Szó. Veci boli veľmi jasne vysvetlené. Na druhej strane si stojím za tým, že pri vzniku Slovenska zohral rozhodujúcu úlohu slovenský národ ako štátotvorný národ. Asi sa nebudeme tváriť, že to bola maďarská alebo iná národnostná menšina, ktorá si želala vznik štátu. Rovnako si stojím za tým, že keď hovoríme o ľudských právach, tak nemôžeme stále hovoriť iba o právach menšín. Ľudské práva majú aj iní ľudia, ktorí na Slovensku žijú. Spomínal som aj, že sa mi nepáči, ak vznikne prípad, keď niekto príde a len pýta. Hovoril som o konkrétnom prípade.“

Povedali ste, že vás mrzí, ak vás zle pochopili. Nemrzí vás samotný výrok?

„Zdá sa, že aj vám v SME ako keby záležalo na tom, že musí byť konflikt medzi menšinami a ľuďmi, ktorí sú zo slovenského národa, pretože je tu pokoj.“

Povedali ste, že pre menšiny sme štát prednostne nezakladali a že len pýtajú bez minimálneho pestovania občianskych cností.

„Pravdepodobne to, že je pokoj, niekomu prekáža a asi aj vám. Rýpete sa v tom statočne. S Viktorom Orbánom sme veľa investovali do pokojných vzťahov. Urobili sme všetko preto, aby postavenie menšín na Slovensku nebolo dotknuté.“

Nikto vám nevyčíta vaše kroky. Iba sa pýtame, či je ťažké sa ospravedlniť.

„Veľmi jasne som sa vyjadril a povedal všetko, čo som mal povedať. Ešte raz: Mrzí ma, ak niekto moje slová pochopil inak. Prosím, neživte veci, ktoré nie sú pravdivé. Krajina má iné problémy.“

Dokedy budete s voľbou generálneho prokurátora čakať na Ústavný súd?

„Pokiaľ nerozhodne o predbežnom opatrení. Mohli sme voliť dokonca už v apríli, ale chceme počkať na súd.“

Čo ak sa zablokuje a všetci sudcovia zostanú zaujatí?

„Každý orgán má zodpovednosť za výkon kompetencií, ktoré má. Predstavte si, že by parlament povedal, že nemôže hlasovať, lebo mu niečo prekáža. Je povinnosťou Ústavného súdu nájsť riešenie a rozhodovať takéto sporné prípady. Je smiešne, aby sme dospeli do stavu, že všetci sudcovia budú navzájom vyblokovaní. To nie je možné, takáto situácia nemôže nastať.“

Európsky súd pre ľudské práva v prípade Štefana Harabina povedal, že povinnosť Ústavného súdu rozhodnúť stojí nad zaujatosťou sudcov a ak by došlo k zablokovaniu, mali by sa k rozhodovaniu prizvať vylúčení sudcovia. Súhlasíte?

„Je to známy postoj Európskeho súdu pre ľudské práva, preto zastávam názor, že súd musí nájsť riešenie. Či tak, že priberie naspäť vylúčených sudcov, alebo inak, to už nech si vyrieši sám. Právo občana na rozhodnutie je silnejšie ako vnútorné formálne problémy súdu. Ústavný súd začína preberať mieru zodpovednosti za stav, ktorý je na Generálnej prokuratúre.“

Nie je to aj vaša zodpovednosť? Keby prezident vymenoval Jozefa Čentéša, situácia by bola dávno vyriešená.

„Prečo sa to pýtate mňa? Ja nie som prezident.“

Myslíte si, že by prezident nevymenoval pána Čentéša, ak by ste povedali, že je legitímne zvolený?

„Prezident má právo odmietnuť legitímne zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora a má rámec úvahy, kedy sa môže rozhodovať. Ústavný súd to povedal veľmi jasne. Prezident to využil a povedal, že docent Čentéš nie. Týmto je problematika pána Čentéša vyriešená, iba že by ho vrátil do hry Ústavný súd. V žiadnom prípade neprenášajte zodpovednosť na mňa alebo na Smer. My s tým nemáme nič spoločné. My sa práve naopak správame veľmi korektne, hoci sme to mohli vyriešiť už v apríli.“

Zodpovednosť teda nesie prezident?

„Zodpovednosť nesie spôsob, akým bol pán Čentéš volený, a spôsob, akým sa potom správal. Je tam toľko podozrení a pochybení. Voľba je predmetom trestného stíhania pre trestný čin sabotáže.“

Viete, že Ústavný súd povedal, že voľba bola v poriadku bez ohľadu na to, aké nedôstojné to bolo?

„Takéto konštatovanie priamo nikdy Ústavný súd nepovedal.“

Je to citát z rozhodnutia, že to, čo sa udialo v parlamente pri voľbe, je v demokraciách bežné.

„Jedna vec je formálno-právna, iná obsahová. Sú tu podozrenia z trestných činov. Ak sa tu niečo stíha, tak to nemohlo byť v poriadku. Vieme, čo sa dialo. Poslanci sa navzájom vydierali a vládna koalícia nebola schopná zvoliť generálneho prokurátora. Za to, že prezident využil svoje ústavné právo, mu nemôžeme nadávať. Len zobral na vedomie okolnosti, ktoré sa diali pri voľbe, ako aj správanie sa kandidáta a rozhodol sa, že ho nevymenuje.“

Ale tie okolnosti neboli protizákonné.

„Nie som prezident. Tento rozhovor veďte s pánom prezidentom. Opakujem, my sa správame korektne. To si nepamätáte, čo urobila vláda Ivety Radičovej v tejto veci, keď úmyselne nepočkali ani na zverejnenie predbežného opatrenia v Zbierke zákonov a rozhodli? Keby sme to urobili my, tak nás zožeriete.“

Vy s rozhodnutím prezidenta súhlasíte.

„Ešte raz. My momentálne s procesom voľby nemáme nič spoločné, čakáme na rozhodnutie Ústavného súdu. Čo od nás chcete viac? Čo mám teraz prísť za pánom prezidentom a povedať, že vymenuj pána Čentéša? Čo ja s tým mám? Čo ja mám s pánom prezidentom?“

U prezidenta máte takú autoritu, že by sme boli prekvapení, keby konal inak, ako poviete vy. Správa sa ako váš podriadený.

„Poprosím, majme trochu úctu k funkciám a prezidentovi. Na Slovensku je nebezpečný trend, ako keby už žiadna autorita neexistovala. Očakával by som od vás, že keď pán prezident príde do miestnosti, tak sa postavíte a prejavíte mu všetku úctu.“

Samozrejme.

„To, čo čítam vo vašom denníku, ani zďaleka nezodpovedá úcte k autoritám. Pán prezident má právo sa rozhodnúť. Ja ho presviedčať nebudem. Chápem, že ako protivládny opozičný denník chcete všetko prenášať na Smer, ale my s touto voľbou generálneho prokurátora nemáme nič spoločné.“

Je skartácia výpovede Igora Matoviča dôvodom na nevymenovanie Čentéša?

„K téme generálny prokurátor som povedal všetko. Možno by bolo lepšie, keby ste venovali pozornosť tomu, čo sa dialo pri voľbe. Radičovej kódu, keď bývalí poslanci otvorene hovoria, čo sa pri voľbe dialo.“

Prečo ste za generálneho prokurátora navrhovali Dobroslava Trnku?

„„Nebol to náhodou Stanislav Janiš z SDKÚ, kto ho navrhol?“

Aj váš poslanec Mojmír Mamojka.

„Je právo poslanca predložiť návrh. Niekto dal Čentéša, niekto Trnku a takto to dopadlo.“

Kedysi ste o Jozefovi Čentéšovi povedali: „Viete si predstaviť, že niekto bude generálnym prokurátorom a doteraz nevyjadril svoj názor k prokuratúre?“ Ani Jaromír Čižnár nevyjadril doteraz svoj názor. Prečo si myslíte, že bude lepším kandidátom?

„Prečo automaticky spájate Čižnára so mnou? Návrh prišiel z prokurátorskej rady.“

Hovorí sa, že sa s Čižnárom radíte v právnych otázkach. Ako často komunikujete?

„Je známe, že je mojím spolužiakom z vysokej školy. On je od Prievidze, ja Topoľčanec. Pravidelne som ho stretával vo vlaku, keď som chodieval do Bratislavy do školy. Ak toto je na ujmu, tak ho zabime. Nerád by som vykántril všetkých svojich spolužiakov a celú svoju rodinu len preto, že niekde idú robiť. Mal som asi 140 spolužiakov a tí sú všelikde. Keď sa potrebujete poradiť, idete aj za spolužiakom, na tom nič nie je.“

Do akej miery bude ako šéf prokuratúry nezávislý?

„Potom sa môžeme pýtať aj, do akej miery by bol nezávislý pán Čentéš. Nemám s voľbou nič spoločné. Prokurátorská rada vybrala môjho spolužiaka, neviem, čo k tomu mám viac povedať. Pán Čižnár prežil celý svoj život na prokuratúre, je to profesionál a nielen ja, ale aj všetci právnici, ktorí ho poznajú, ho vnímajú ako vynikajúceho prokurátora.“

Nevyrušila vás informácia o odpočúvaní, na ktorom ľudia z mafiánskych zoznamov hovoria, že s ním boli piť?

„Generálna prokuratúra je významná inštitúcia v boji proti kriminalite a nepochybne disponuje množstvom informácií, ktoré sú cenné. Keď prokurátorská rada povedala meno kandidáta, pravdepodobne sa mnohým zježili vlasy od strachu. Tak sa začína vojna. Je to tak vždy. Keby Smer teraz povedal meno prezidentského kandidáta, budete na ňom pracovať viac ako na mne. A to je čo povedať, pretože bezo mňa by ste ani neprežili.“

Toto asi nie je chvíľa, keď poviete, či budete kandidovať. Viete garantovať, že do volieb sa nepokúsite zmeniť kompetencie prezidenta?

„Keď si pozriem čísla poslancov, stále vidím na začiatku iba osmičku. Žiadna devina tam nie je. Odkiaľ to máte, že máme záujem meniť kompetencie prezidenta? Prezident, ktorý bude zvolený v roku 2014, bude s tými istými právomocami ako teraz. Dokonca si myslím, že takto to bude najbližších 20 rokov.“

Opoziční politici hovoria, že to môžete urobiť.

„Čo oni všetko narozprávali. Je to nezmysel. Nikto nemá záujem meniť ústavu.“

Teraz, keď sa ukázalo, že urobíte viac kľukov ako vojaci a prezident je hlavný veliteľ ozbrojených síl, kto iný by mal zo Smeru kandidovať, ak nie vy?

„Ak to beriete cez kľuky, máte pravdu. Vy asi naozaj máte predstavu, že tu vedieme každý deň sedemhodinové seansy a rozmýšľame o tom, čo urobíme na jar 2014. Toto je úrad na zabitie. Riešime tu každý deň obrovské množstvo vecí.“

Bolo to 1001 kľukov?

„Čo mám na to povedať? Všetko sa spochybňuje. Vedel som, že vojaci mali súťaž o hodinky náčelníka generálneho štábu a zaujali ma niektoré ich výkony. Boli tam, tak som sa opýtal: Čo chalani, máte nacvičené? Tak poďme, vyskúšame, kto koľko urobí za pol hodiny. To bolo celé.“

Nie je vám ľúto, akú hanbu prezidentskému úradu priniesol Ivan Gašparovič?

„Prezident bol zvolený obrovským počtom ľudí na Slovensku napriek tomu, čo ste proti nemu robili a akého lieblinga ste mali v pani Radičovej. Málokto pre ňu urobil takú nadprácu ako vy. Ľudia vedia, koho si vybrali a majú iný názor ako vy. Vidím pána prezidenta často v akcii. Keď niekde príde, všetci spontánne tlieskajú a sú radi. Ak niekto nie je spokojný s prezidentom, nech predloží nového kandidáta, ale prosím, nepoužívajte výrazy ako hanba. Hanbou sú tí, ktorí naňho podávajú obžalobu.“

To, že si nevie naštudovať reálie Bosny a Hercegoviny alebo tají, kto ho pozval na poľovačku a či tam vôbec bol, nie je problém?

„Nebudem rozoberať rôzne mediálne hry. Každý človek sa pomýli. Na stretnutí s veľvyslancami som napríklad povedal namiesto komisár kominár. Za to som hanbou Slovenskej republiky? Vy ste v SME mimo reality. Vôbec neviete, o čom je Slovensko. Vy si myslíte, že len to je pravda, čo si vy myslíte. Váš bývalý šéfredaktor Martin Šimečka mal v rozhovore stokrát pravdu, keď povedal, že pravdu nehľadáte, ale si myslíte, že ju máte.“

Myslíte si, že Šimečka mal pravdu, aj keď napísal, že Smer patrí do skupiny, v ktorej sa miešajú protimaďarskí nacionalisti a obhajcovia oboch minulých režimov – komunistického aj fašistického?

„Pravdu mal predovšetkým v prípade denníka SME, v tomto nemal pravdu. Hovoril o vlastnej kuchyni, v ktorej dlho varil, s akými ingredienciami pracoval. Je dôveryhodnejšie, keď niekto hovorí o sebe a prizná niečo, ako keď kritizuje niekoho iného.“

Boli ste v byte na Vazovovej ulici z kauzy Gorila?

„Už som sa bál, že sa ma to nespýtate. Som rád, že sa vyšetrovanie Gorily pohlo. Je spustených asi sedem trestných stíhaní - letisko, elektrárne. Prídeme so zaujímavými údajmi o privatizácii podnikov z hľadiska ekonomickej výhodnosti. Potvrdí to, že pri privatizácii museli byť strašné úplatky. Som rád, že táto kauza, ktorá je nepochybne kauzou druhej Dzurindovej vlády, sa vyšetruje. Tímu nikto nekladie prekážky a povedal som aj ministrovi vnútra, aby im vytvoril najlepšie podmienky. Aj mňa zaujíma, či brali provízie, či tam je všetko pravda.“

Myslíte si, že tím cíti vašu podporu, ak máte možnosť potvrdiť autenticitu časti spisu a odmietate to urobiť?

„Či som ja bol v byte, je úplne nepodstatná vec. Je to snaha prekryť podstatu Gorily. Tím cíti podporu. Svedok, ktorý vypovedá, musí hovoriť pravdu. Iba vtedy môže odmietnuť výpoveď, keby ohrozil štátne tajomstvo alebo si sám privodil hrozbu stíhania. Vyšetrovateľ sa ma na to môže kedykoľvek spýtať.“

V čase, keď idete rozhodovať, či dáte Pente niekoľko sto miliónov eur ako odškodné za vznik jednej zdravotnej poisťovne, nie je správne, aby ste povedali, či ste tam boli?

„Tu mi súvislosť akosi uniká. Dlhodobo hovoríme, že pre štát je výhodnejšia jedna zdravotná poisťovňa, lebo cez súkromné odchádza obrovské množstvo peňazí preč. Nesúhlasíme, aby ľudia na základe zákona posielali peniaze do súkromných zdravotných poisťovní a tie si z toho časť nechávali ako zisk. Som prekvapený, že vám to neprekáža. Ja som dal Pente zdravotnú poisťovňu?“

Ale budete ich musieť vyplatiť.

„V prvom rade ich budem musieť vyvlastniť, ale vždy to bude lacnejšie pre štát.“

Ale o cene budete musieť rozhodnúť, a preto sa pýtame, či nie je správne, aby ste vyjasnili svoje vzťahy s nimi a návštevu ich bytu?

„K cene sa predsa bude vyjadrovať kvalifikovaný audítor. My rozhodneme, či je pre nás adekvátna, alebo nie.“

Penta bude na druhej strane obchodu, preto sa pýtame na vaše vzťahy a byt. Kedy ste spolu naposledy hovorili?

„Určite im nevarím v rodinnom dome klobásku ako pani Radičová. Finančné skupiny Penta, J&T, Istrokapitál ovládajú vďaka Dzurindovej vláde podstatnú časť štátu. Majú obrovskú moc a vplyv. Ak chcete riadiť štát, často narážate na vlastníkov a majiteľov a musíte s nimi riešiť veci. Čo je na tom nepochopiteľné?“

Kedy ste naposledy rokovali s niekým z Penty?

„Stretávam pána Haščáka na hrádzi, keď behám. Naposledy minulý rok.“

Poďme k nezamestnanosti.

„Koľko máme času? Absolútne ste sa nevenovali najpodstatnejším veciam. Ani ste si nevšimli, aké vyjadrenie povedala pani Merkelová, že si plne uvedomuje zodpovednosť za vývoj v krajinách, ako sú Maďarsko, Slovensko a Česká republika. Celý svet je hore nohami a vy sa ma hodinu s prepáčením pýtate na tupotiny. Dohodnutý čas vypršal, mám už ďalšie povinnosti, ale v rozhovore môžeme pokračovať nabudúce.“