Škripekov zákaz alkoholu v parlamente Smer nepodporí

Podľa Jany Laššákovej zo Smeru je návrh trápny. Môže vyjsť len od poslanca - amatéra, tvrdí.

11. mar 2013 o 10:51 SITA

BRATISLAVA. Poslancovi za OĽaNO Branislavovi Škripekovi neprejde novela zákona rokovacieho poriadku, ktorou chce zakázať účasť viditeľne opitých poslancov v rokovacej sále parlamentu.

Vládny Smer jeho návrh istotne nepodporí.

"Poslanci aj takýmito návrhmi dehonestujú svoje postavenie. Je to populistické. Nevidím dôvod, prečo novelu podporiť a diskutovať o nej. Návrh nezvyšuje dôveryhodnosť zákonodarcov. Je na predsedoch poslaneckých klubov, aby si to vyriešili. Je to trápne. Taký návrh môže vyjsť len od poslanca - amatéra," povedala predsedníčka poslaneckého klubu Smeru Jana Laššáková.

Opitý by nedostal plat, navrhuje poslanec

Predsedajúci schôdze by podľa Škripekovho návrhu mohol na dychovú skúšku vyzvať poslanca, ktorý je viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

V prípade pozitívneho výsledku testu alebo odmietnutia podrobiť sa vyšetreniu by predsedajúci schôdze vykázal dotknutého zákonodarcu z rokovacej sály. Opitý poslanec by za tento deň nedostal plat.

"Aj terajšia právna úprava umožňuje predsedajúcemu schôdze vykázať neprístojného poslanca zo sály a odobrať mu slovo. Na to netreba úpravu zákona. Ak predsedajúci schôdze nevyužíva tieto atribúty dnes, je zbytočné schvaľovať ďalší zákon, ktorý situáciu žiadnym spôsobom neposúva dopredu," vyslovil sa podpredseda poslaneckého klubu KDH Pavol Abrhan.

V parlamente boli opití viacerí

Škripek argumentuje, že v každej inej práci hrozí zamestnancovi za požitie alkoholu výpoveď.

"Takéto správanie sa poslanca je nemorálne a v rozpore s princípmi rovnosti a dobrých mravov,“ poznamenal poslanec Obyčajných ľudí.

Opitý človek, ktorý nevie triezvo a jasne uvažovať, podľa neho nemôže rozhodovať o osude Slovenska.

„Návrh zákona má za cieľ jasne stanoviť, že tak ako každý pracujúci človek, aj poslanci by mali za svoje správanie sa v rokovacej sále pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok niesť zodpovednosť a následky, nielen morálne a mediálne,“ dodal.

Pripomenul, že v poslednom čase bola verejnosť viackrát svedkom, že poslanci vystupovali v sále viditeľne pod vplyvom alkoholu a dehonestovali tak mandát poslanca zvoleného občanmi.

Ako príklad spomenul Škripek poslanca za Smer Jána Senka či bývalého šéfa Slovenskej národnej strany Jána Slotu.