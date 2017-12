Zvýšenú hladinu riek namerali na viac ako 20 miestach

Na rieke Turiec vyhlásili pri Behynciach druhý stupeň povodňovej aktivity. Pred povodňami varujú aj na východe.

BRATISLAVA. Zvýšenú hladinu riek mohli v pondelok sledovať obyvatelia viacerých okresov najmä na južnom a juhovýchodnom Slovensku.

Nadpriemernú výšku hladiny vody v pondelok o 13.00 h namerali na 22 staniciach, kde zodpovedala prvému stupňu povodňovej aktivity.

Na toku rieky Turiec na stanici Behynce vyhlásili dokonca druhý stupeň povodňovej aktivity.

"Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená, že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený," upozorňuje na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Meteorológovia zároveň vydali výstrahu prvého stupňa pre povodne z topiaceho sa snehu.

Tá platí pre okresy Michalovce, Spišská Nová Ves a Gelnica do utorka (12.3.) do 9.00 h. V okresoch Rožňava a Revúca platí toto odvolanie do odvolania.