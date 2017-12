Kočnera pre Sasanku neobvinia, podľa polície Sulíka nevydieral

Prepisy esemesiek

Presnosť prepisov komunikácie Richard Sulík ani Marián Kočner nepotvrdili, no ich obsah nevyvracajú.

Publikujeme ich tak, ako boli zverejnené na stránke sksasanka.tumblr.com. Komentár, ktorý je na tejto stránke k prepisom priložený, označil predseda SaS za nezmysel.

Október 2010

19.10.2010

11:32:01 Kočner: ???

11:57:08 Sulík: Nerozumiem

12:05:57 Kočner: Asi si nedostal moju vcerajsiu sms. Ako vyzera volba GP ? Uz su nejaki kandidati ?

12:07:13 Sulík: Zatial nie su ziadni, dnes je k tomu koalicna rada

12:07:12 Kočner: Ok

12:09:20 Kočner: Uzavierka je zajtra ?

12:10:21 Sulík: Ano

19:18:23 Kočner: Dlha debata…

21:04:51 Kočner: Zajtra. Dik

20.10.2010

07:49:21 Kočner: Dobre rano. Posli sms, ked mozem volat. Dik

08:30:06 Sulík: Teraz

11:18:08 Kočner: Hallo hallo. Tak ako to vyzera ? Su nejaki dalsi kandidati ? Myslim podani ? Dik vopred za info.

19:28:14 Sulík: Ja viem o trnkovi

19:29:31 Sulík: Misikovej, hrivna. Zajtra ti dam vediet presne

19:44:16 Kočner: Ok. Dik. A preco podporujete Misikovu ?

19:46:12 Sulík: To je velmi komplikovane. Dnes sa to celé vymklo z ruk .

19:47:18 Kočner: To je divna odpoved.

21.10.2010

10:35:17 Kočner: Zdravim Ta pane. Este to je vymknute ? ( z ruk)

10:41:46 Sulík: Asi pojdem v sobotu rano behat

10:41:41 Kočner: Cakam Ta

13:55:01 Sulík: Evidujem, ze si ma poziadal o stretnutie, pridem v sobotu o 9tej

13:55:06 Kočner: Dakujem pekne

16:50:00 Kočner: P.S. Myslim ze vas vsetkych hranol dobehol…

22.10.2010

18:59:10 Kočner: Zajtra mozem az o 10.00. Daj vediet. Dakujem. P.S. Ak sa Ti da, pozeraj dnes na TA3 “Tema dna”

20:11:05 Sulík: Ok. Rano napisem

20:18:31 Kočner: Teraz mi zena povedala ze cez vikend mame maliarov, takze lepsie by bolo v nedelu vecer. Bol by som Ti povdacny, keby Ti to vyslo. P.S. Mam aj nejake info k jednemu z Tvojich poslancov (vyzera to na dalsich “hajekovcov”, ale v tvrdsom podani. Pripravuju to hnedi.)

20:47:51 Sulík: V nedelu vecer mame republikovu radu. Dam vediet kde by sme sa mohli stretnut. Pls vies mi povedat koho sa to tyka?

21:02:31 Kočner: Bohuzial mojho priatela Juraja Drobu. Zistujem okolo toho viac, ale hnedaci to velmi taja. Ale ja to zistim, na to mozes vziat jed. Duro je moj priatel a majitel app v Residence hoteli.

23:10:51 Sulík: Tyka sa to jeho poradenstva pre min. Zdravotn.?

23.10.2010

06:28:54 Kočner: Neviem ci poradenstva ale tyka sa to niecoho v suvislosti okolo min. zdrav. Hovori sa o vysokych premrstenych sumach (10.000 sk za hod.)

08:18:02 Sulík: Je to 130 eur na hod. a droba tvrdi ze vsetko vie obhajit. Viem o tom asi 3 tyzdne a som prekvapeny, ze to doteraz nikto nevytiahol

08:54:44 Kočner: Dnes zistim viac

14:08:16 Sulík: Zajtra vecer mam republikovu radu. Co tak dnes ked ti odidu maliari?

14:17:14 Kočner: Ok. Dam vediet kedy odidu

14:35:36 Kočner: Robotnicka trieda dnes konci o 17.00. (uz bude cisty vzduch)

14:48:29 Kočner: Kedy by si vedel prist ?

14:50:32 Sulík: Na tu 17tu

14:54:09 Kočner: Ok

16:46:33 Kočner: Vzduch cisty

16:48:57 Sulík: 10min

16:49:31 Kočner: Prezvon ked budes na zaciatku nasej ulice

16:58:44 Sulík: Som tu

24.10.2010

09:10:19 Sulík: Ranajky zajtra?

09:15:43 Kočner: Ok. Len sa neda u mna ranajkovat lebo prerabam dom. T.j., kedze nemame kuchynu, tak mozem poskytnut len napoje. Daj cas

09:16:45 Sulík: To je ok. Pridem o 8.00

25.10.2010

07:58:36 Kočner: Ides ?

08:03:34 Sulík: Som na ceste, 5min

November 2010

2.11.2010

14:25:59 Kočner: Zdravim Ta pane. Tak holt sa nam to zajtra ukaze. O kolkej by to malo vypuknut ? Dik za odpoved.

14:33:52 Sulík: Je to predposledny bod, tak bud o 17tej alebo zajtra

14:34:09 Kočner: Zajtra myslis pozajtra ?

14:35:43 Sulík: Jasne, sorry

14:35:32 Kočner: Dakujem. A prajem Ti stastnu ruku …

3.11.2010

09:56:31 Kočner: Zmenil sa time ?

10:00:16 Sulík: Nie, bude to 11.30. Sdku zacina nervozniet.

10:06:00 Kočner: Asi budes prvy vediet vysledok tak ak Ta mozem poprosit, rad by som bol druhy. P.S. Kolko he zaregistrovanych poslancov ?

11:54:13 Kočner: ???

12:02:13 Sulík: Prave sa hlasuje. Je tu 143 poslancov ale kolki budu hlasovat sa ukaze. Dam vediet

12:02:33 Kočner: Som ako na ihlach. Dik

12:24:18 Kočner: Kua, co pocitate makove zrnka ?

12:28:42 Sulík: 70 trnka, 49 misikova, 28 hrivnak

12:34:18 Kočner: Misikova 48 alebo 49 ?

12:34:50 Kočner: A boli aj neplatne hlasy ?

4.11.2010

11:17:34 Kočner: Tak pekny dobry den. Ideme na to ? (myslim fotenie listkov)

11:19:53 Sulík: Hej

11:21:01 Kočner: Nerozumiem tymto zbytocnym hlasovaniam. Ale to asi preto, lebo nie som politik. Chvala bohu

11:27:19 Sulík: Ja hlavne nerozumiem sdku. Vcera sme mali aj koalicnu radu a aj vojnu diskusiu ale stale nechapem co to s tym janisom chcelo byt

11:39:43 Kočner: Ja to myslim chapem mozno ked pojdes behat by sme to mohli spolu rozobrat. Ale myslim ze uz aj Tebe je jasne ze to vobec nie je o Trnkovi !

12:15:54 Kočner: Uz sa hlasuje ?

13:17:54 Kočner: Hezky si mu nalozil. Skoro ho jeblo !!!

13:37:11 Sulík: To uz davno nie je o trnkovi