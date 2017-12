Ústavný súd môže aj nemusí zostať v kauze Čentéša zablokovaný

Zástupkyňa pred súdom v Štrasburgu hovorí, že Ústavný súd sa môže odvolať na zásadu, podľa ktorej môže rozhodnúť aj zaujatý sudca.

11. mar 2013 o 20:34 Monika Tódová

BRATISLAVA. Právnici nemajú jasný názor, či Ústavný súd môže zostať zablokovaný a nerozhodnúť o veci. Hrozí to v kauze zvoleného a nevymenovaného generálneho prokurátora Jozefa Čentéša, kde sú postupne sudcovia vylučovaní z rozhodovania pre zaujatosť.

„Je povinnosťou Ústavného súdu nájsť riešenie a rozhodovať takéto sporné prípady. Je smiešne, aby sme dospeli do stavu, že všetci sudcovia budú navzájom vyblokovaní. Takáto situácia nemôže nastať,“ myslí si premiér Robert Fico.

Právo občana na rozhodnutie považuje za silnejšie ako vnútorné formálne problémy súdu. Pravidlo podľa neho uplatňuje aj Európsky súd pre ľudské práva.

Bangalórska zásada

Predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková včera pre zaneprázdnenosť na otázky, či s premiérovým názorom súhlasí, neodpovedala.

Zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková hovorí, že o takomto postupe sa hovorí v takzvaných Bangalórskych zásadách.

„Je v nich doktrína nevyhnutnosti umožňujúca sudcovi, ktorý by bol inak vylúčený, pojednávať a rozhodovať v prípade, ak by inak nastala nespravodlivosť.“

Znamenalo by to, že ak už nezostane nezaujatý sudca, prizvú rozhodovať aj zaujatých. Ešte sa to nestalo, nie je preto ani jasné, či by sudcu vyberali žrebom alebo inak.

Bangalórske zásady nie sú právne záväzný dokument, ale podľa Pirošíkovej to je „významný návod na preklenutie patovej situácie, ktorá môže nastať na súdoch najvyššej inštancie“.

Štrasburský súd podľa nej ešte neposudzoval zlučiteľnosť zásady s dohovorom.

Skončí v Štrasburgu?

„Prioritou je rozhodnúť,“ myslí si aj Jozef Vozár z Ústavu štátu a práva.

Nekonanie by znamenalo odmietnutie spravodlivosti a Jozef Čentéš by sa podľa neho mohol obrátiť na súd pre ľudské práva a namietať, že sa nemohol na súde domôcť spravodlivého rozhodnutia.

Čentéš na súde namieta, že ho prezident odmietol vymenovať za generálneho prokurátora. Dôvody Ivana Gašparoviča podľa neho neobstoja.

Momentálne súd rozhoduje o námietke zaujatosti členov senátu, ktorí mali rozhodovať o zaujatosti namietnutých členov senátu.